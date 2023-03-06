АФК «Система» передумала покупать долю в Melon Fashion Group

Российская инвестиционная компания АФК «Система» отказалась покупать долю Melon Fashion Group (MFG; бренды Zarina, befree, Love Republic и Sela) у шведских Eastnine и East Capital Holding AB, а также у группы частных инвесторов. Eastnine будет искать новых покупателей.

Соглашение было расторгнуто по обоюдному согласию, потому как условия сделки до конца так и исполнены, говорится в заявлении шведской компании.

Melon Fashion Group появилась в 2005 году. Ей принадлежат бренды Zarina, befree, Love Republic и Sela. На конец 2021 года компания управляла 845 магазинами в России, Армении, Белоруссии.

Прошлой осенью АФК «Система» договорилась о покупке 47,7% акций за 15,8 млрд рублей. Закрыть сделку планировали до конца 2022 года. В декабре Eastnine объявила, что при условии выполнения всех оставшихся условий сделка может быть завершена в течение первого квартала 2023 года, однако это не произошло.

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