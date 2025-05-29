Региональный агрегатор такси «Икс кар» заявил о намерении занять 20% столичного рынка

Агрегатор такси «Икс кар» объявил о выходе на рынок Москвы и Подмосковья, планируя инвестировать более 1 млрд рублей в развитие своего сервиса. Об этом узнал «Коммерсантъ» в самой компании.

Основатель компании Максим Именинник сообщил, что к концу 2025 года они намерены занять до 20% столичного рынка. В планах на первом этапе — подключить 50 тыс. водителей, увеличив их число до 200 тыс. к концу года и привлечь 1 млн пассажиров.

С момента запуска в июле 2022 года в 14 российских регионах, среди которых в том числе Камчатский край и Краснодарский край, Архангельская область, Кировская область, «Икс кар» уже подключил более 43 тыс. водителей. Они совершили свыше 1,7 млн поездок и заработали более 347 млн рублей. Несмотря на положительные результаты, в 2024 году компания сообщила о выручке 2,7 млн рублей и чистом убытке 3,8 млн рублей.

По словам Именинника, выход в Москву объясняется высоким спросом на альтернативу существующему доминирующему игроку — «Яндекс Go», чья доля в столичном рынке превышает 96%. В компании намерены ввести комиссию для московских водителей до 15%. У «Яндекса» она составляет 22-27%, так что «Икс кар» может привлечь водителей за счет комиссии в 5-6%, отмечает председатель общественного движения «Форум такси» Олег Амосов. Однако при снижении цен, по его мнению, есть вероятность отказа водителей выходить на линию без доплат.

Проведенные в начале года подсчеты аналитического сервиса «Контур.Фокус» показали, что количество регистраций новых компаний и индивидуальных предпринимателей в сфере такси за 2024 год сократилось на 20%. Это связано с ужесточением требований к таксистам, низкой безработицей и ростом цен на автомобили.

Фото на обложке: YuryKara / Shutterstock / FOTODOM