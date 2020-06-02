Интернет-агрегаторы хотят торговать алкоголем

«Яндекс.Маркет» предложил правительственной рабочей группе по «регуляторной гильотине» рассмотреть новую версию законопроекта об онлайн-торговле алкоголем. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на одного из участников группы.

Информацию подтвердили заместитель гендиректора «Яндекс.Маркета» Артем Глущенко и ответственный секретарь группы и директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям пивоваренной компании AB InBev Efes Ораз Дурдыев.

По словам Дурдыева, проект разработали несколько участников группы. Если она согласует проект, документ направят в правительственную подкомиссию для утверждения.​ В состав рабочей группы входят представители Минфина, алкогольных компаний, ассоциаций,

Онлайн-продажи алкоголя в России запрещены. Минфин оценивает рынок нелегальной онлайн-торговли в 2-3 млрд рублей в год. Снятие запрета обсуждается несколько лет.

В прошлом году Минфин разработал законопроект о поэтапной легализации онлайн-продаж алкоголя. По версии ведомства, торговля должна начаться с российских вин с защищенным географическим указанием и наименованием места происхождения, а потом распространиться на крепкий алкоголь и пиво.

В новой версии предлагается отказаться от поэтапной легализации онлайн-торговли. Авторы документа предлагают разрешить торговлю алкоголем сайтам непосредственных продавцов спиртного и агрегаторам информации о товарах.

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