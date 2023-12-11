Каждый седьмой россияни готов сбежать из компании после агрессии со стороны начальства

66% россиян признались, что меняют работу раз в 5-10 лет. Многие ценят стремление удержаться на одном месте подольше и считают достаточным стажем для работы на одном месте время от трех до пяти лет. Однако такие стандарты не всегда могут удержать работника на одном месте, выяснили аналитики «Зарплаты.ру» и «СДЭК». С результатами исследования ознакомился RB.RU.
Основная причина для смены места работы — повышение уровня дохода (89%), изменение в должности (49%) и стабильное экономическое состояние компании (43%).
При этом еще 14% обновляют свое резюме и ходят по собеседованиям сразу после агрессивного тона со стороны коллег и начальства. Выбить россиян из колеи и заставить уволиться по прошествии лишь 1-6 месяцев могут перманентные конфликты на работе — 47%, отставка всех руководителей — 35% или переезд офиса в отдаленную локацию — 33%.
Вернуть сотрудника могут введение удаленки и повышение зарпалыты. Для 25% знаком к возвращению будет новость об уходе коллег, которые провоцировали споры и разногласия, а для 14% — радикальные изменения в корпоративной культуре компании.
Фото на обложке: Unsplash
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