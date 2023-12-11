66% россиян признались, что меняют работу раз в 5-10 лет. Многие ценят стремление удержаться на одном месте подольше и считают достаточным стажем для работы на одном месте время от трех до пяти лет. Однако такие стандарты не всегда могут удержать работника на одном месте, выяснили аналитики «Зарплаты.ру» и «СДЭК». С результатами исследования ознакомился RB.RU.

Каждый седьмой россияни готов сбежать из компании после агрессии со стороны начальства