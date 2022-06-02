Как прошел второй AgroCode Talk о технологиях для российского фермера

31 мая 2022 года в деловом пространстве «Точка кипения» в Москве прошел второй офлайн-митап AgroCode Talk. На встрече обсудили, какие технологии сегодня нужны для работы российскому фермеру. Мероприятие состоялось при поддержке АО «Россельхозбанк» в рамках проекта AgroCode Hub.

В очередной встрече AgroCode Talk приняли участие 100 человек. В первой части мероприятия выступили приглашенные спикеры, а завершилось мероприятие форматом открытый микрофон, на котором гости рассказали о своих проектах и обсудили актуальные вопросы и потенциальные коллаборации.

Альфия Каюмова, сооснователь Green Growth, подняла вопрос о потенциале внедрения интернета вещей (IoT) в российское сельское хозяйство. «В сельском хозяйстве такими умными IoT-девайсами являются, например, локальные станции, которые измеряют силу ветра, влажность; это датчики в почве, которые также передают на сервер информацию о биохимическом составе почвы, ее влажности и температуре.

Мой любимый пример связан с системами, которые ставятся на крупные машины и измеряют разные показатели. Например, мы устанавливаем серию сенсоров и датчиков, которые во время уборочной кампании точно измеряют урожайность каждого гектара. В итоге фермер получает карту распределения урожая по полю», — Альфия Каюмова.

На примере кейсов эксперт рассказала, для чего фермеры могут применять такие технологии и какую выгоду от этого могут получить, а также как рынок IoT будет развиваться в России.

Вместе с Кристиной Романовской, собственником и генеральным директором ПХ «Лазаревское», гости обсудили технологии, актуальные для российского фермерства, — это системы учета и контроля на производствах, отечественные разработки в машиностроении, производство ветеринарной продукции, премиксов, компонентов для мясопереработки и семян.

Она также поделилась аналитикой по цифровизации процессов в отечественном животноводстве и растениеводстве и обозначила вызовы, с которыми сегодня столкнулись сельхозпредприятия в сегменте среднего бизнеса.

Евгений Карпов, Product Owner «ИнтТерра», рассказал, как технологии Big data и искусственного интеллекта способны вывести российский аграрный сектор на новый уровень. Еще он подчеркнул, что сегодня без цифровизации не обойтись холдингам и поставщикам средств защиты растений и семян. Тогда как небольшим сельхозпредприятиям, скорее, нужны профессиональные агрономы, недорогая надежная техника, эффективные средства защиты растений и дешевые удобрения и топливо.

«У 97% фермеров нет техники, чтобы обрабатывать поля. Они могут поле целиком одинаково обработать, а не так, чтобы на отдельный кусочек земли больше насыпать удобрений, а на другой — меньше. И это большая проблема», — Евгений Карпов.

Алексей Трубников, генеральный директор «Агроноут», говорил о российских решениях для точного земледелия. По его словам, в 2022 году в связи с уходом западных производителей электроники у фермеров в России вырос интерес к модернизации имеющейся в хозяйствах техники с помощью оборудования отечественного производства. А что касается решений для точного земледелия, тут фермеров больше интересует не программное обеспечение, а сервис по подготовке карт-заданий «под ключ».

Анна Кудинова, генеральный директор ExactFarming, обсудила с участниками, какие тренды и запросы сейчас в области технологий агрокартографии, и перспективы решений на стыке технологий и отраслей.

Анна Желтова, генеральный директор и основатель Nova Korova, затронула проблемы животноводства: покупка коров сложна и не приносит значимого результата, отечественная генетика не успевает за европейской, ценных коров мало, есть перебои с поставками семени быков, отсутствуют резервы для воспроизводства (в том числе криобанки). В качестве их решения эксперт видит ускоренное размножение коров с помощью эмбриотрансфера — это поможет решить селекционные задачи и улучшить эффективность фермеров по всей стране.

Наталья Мендус, исполнительный директор ЦРФТ «Россельхозбанк», рассказала про сервис RSHBDigital — это экосистема, разработанная банком для экспертов, стартапов и специалистов в области AgroTech и IT.

«Сами по себе технологии не нужны фермерам, им нужно решение их проблем. И я бы призывала все стартапы сконцентрироваться на поиске этих проблем вместе с фермерами. И не делать продукт ради продукта, потому что сейчас мир вращается вокруг клиента. И наша общая миссия и цель — делать фермеров счастливыми», — Наталья Мендус.

Подробнее ознакомиться с выступлениями спикеров можно на сайте. А по ссылке — презентации спикеров и фото с мероприятия.

Организатор — AgroCodeHub.