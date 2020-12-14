Объявлены победители AgroCode

AgroCode состоял из четырех больших блоков: конференции AgroTech Conference, конкурса идей Agro Idea, хакатона Agro Hack и соревнования для студентов — будущих специалистов по анализу данных — Agro Data Science Cup.

Организаторы получили более 2 тыс. заявок на участие в соревнованиях AgroCode из 120 городов. Победители разделили призовой фонд в размере 1,37 млн рублей.

Хакатон Agro Hack

60 команд онлайн-хакатона при поддержке 25 менторов 40 часов решали задачи заказчиков, а затем представили свои результаты жюри. Всего в соревновании было шесть треков:

Приложение для повышения урожайности космической клубники.

Победитель: LoraWAN DAM (капитан Ярослав Парошин).

Партнер: Accenture.

Сервис для фермеров , который рекомендует лучшие поля для посевов.

Победитель: команда Dive (капитан Владислав Гукасов).

Партнер: IntTerra.

Владислав Гукасов поделился впечатлениями от мероприятия: «Спасибо за возможность принять участие в таком замечательном хакатоне. Две бессонные ночи и много работы с моими болевыми гладиаторами. Но в конце мы справились».

Решение , позволяющее выбирать оптимального поставщика удобрений.

Победитель: команда DataHack (капитан Дмитрий Федорищев).

Партнер: DigitalAgro.

«Огромное спасибо организаторам и менторам, которые вели нас через этот непростой хакатон. Я был, наверное, одним из первых, кто зарегистрировался на этот хакатон еще в начале года и все ждал, когда он состоится. И я рад, что он состоялся», — сказал капитан команды DataHack Дмитрий Федорищев.

Система , определяющая заболоченные участки полей.

Победитель: команда «Лёук» (капитан Федор Соловьев).

Партнер: DigitalAgro.

Федор Соловьев из команды «Лёук» отметил: «Задача была очень сложная — неспроста четыре команды не смогли пройти. Но было очень интересно, спасибо организаторам».

Нейросеть , которая определяет больные яблони по фотографии листа.

Победитель: команда Dev_Labs (капитан Владислав Дуплякин).

Партнер: ИПУ РАН.

«Мы все работали, не спали и делали презентацию вместе. А также сайт, модели, инфраструктуру, веб-платформу, в которую можно загружать фотографию и осуществлять разметку, и Telegram-бота. Задача была крутая и интересная, спасибо заказчику. Спасибо организаторам за мероприятие и командам за конкуренцию», — рассказал во время трансляции Владислав Дуплякин.

Полетное задание для сельскохозяйственных дронов.

Победитель: команда User_name (капитан Алексей Минимулин).

Партнер: ИПУ РАН.

Алексей Минимулин рассказал о своем опыте: «Наша команда распределенная. Два человека сейчас в Одинцово, мы студенты в общежитии, третий — в Саратове на удаленке. Две ночи напролет сидели и вместе делали задание — это просто невероятный опыт. До этого мы практически не занимались дронами, были спортивными программистами».

Команды-победители в каждом треке выиграли по 150 тыс. рублей. Всех участников хакатона можно узнать по ссылке.

Конкурс идей Agro Idea

На участие в конкурсе подали более 70 заявок, а в финал попали десять человек. Во время трансляции они описывали идеи решений для агроиндустрии два с половиной часа.

Презентации оценивало жюри, в которое вошли:

Елена Батурова, директор Центра развития финансовых технологий «Россельхозбанка»;

Наталья Крашенинник, директор по развитию агробиотех-направления фонда «Сколково»;

Санал Ушанов, управляющий директор направления «Банки и Страхование», Accenture;

Дмитрий Грачев, программный директор Акселератора Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина;

Любовь Любаева, заместитель директора Центра развития финансовых технологий «Россельхозбанка»;

Дмитрий Большаков, начальник Управления партнерских программ «Россельхозбанка»;

Денис Пономарев, менеджер департамент «Стратегия», Accenture;

Валерий Ройгас, глава крестьянского фермерского хозяйства;

Роман Дунько, исполнительный директор ООО «Развитие».

Три участника конкурса получили возможность заключить партнерские соглашения с «Россельхозбанком» и присоединиться к экосистеме «Свое фермерство»:

Розалия Максутова с идеей маркетингового приложения для фермеров. Василий Птицын с идеей приложения по энтомофагам — организмам, поедающим насекомых. Максим Окороков с идеей маркетплейса для запчастей.

Победителями, получившими по 50 тыс. рублей, стали:

Виталий Муттер, приложение «Живая ферма»; Артем Попов, приложение по сбору и доставке бахчевых культур; Алексей Стрельник, решение по подбору персонала для временных сельскохозяйственных работ. Кирилл Мамонов, рекомендательная система для фермеров.

Во время прямого эфира Артем Попов поделился своим мнением об агротехнологиях: «Спасибо большое "Россельхозбанку" и такому классному мероприятию, как Agro Code. Уверен, это действительно важно, когда совмещаются навыки и компетенции IT-специалистов и специалистов в области сельского хозяйства. Мне кажется, за такими коллаборациями будущее».

«Большое спасибо за признание нашей идеи. Теперь мы еще больше уверены, что ее нужно развивать дальше. Надеюсь, что это получится сделать вместе с “Россельхозбанком” и вы сможете скоро увидеть плоды нашей работы», — сказал Виталий Муттер.

Кирилл Мамонов отметил, что раньше не задумывался о технологиях в сельском хозяйстве: «Честно говоря, до этого не задумывался, что можно успешно применять IT в агроиндустрии. Очень рад, что появился такой приятный повод поразмышлять об этом, придумать идею, и что ее оценили».

Студенческий чемпионат Agro Data Science Cup

На чемпионат зарегистрировались 513 студентов. По правилам решение задач можно было улучшать и загружать неограниченное количество раз до окончания чемпионата — всего на сайт загрузили более 1300 решений.

В течение трех недель студенты решали две задачи:



Определение культур, произрастающих на поле в прошлом.



Победители:

Арсений Глотов, Северо-Кавказский федеральный университет, второй курс. Даниил Степанов, НИТУ «МИСиС», второй курс. Иван Пронин, МИ ВлГУ, четвертый курс.

Оценка качества лимонов.



Победители:

Алексей Толкачев, ВШЭ, первый курс. Арсений Корягин, НГТУ им. Р.Е. Алексеева, шестой курс. Владислав Бахтеев, Университет Иннополис, четвертый курс.

Студенты, выигравшие чемпионат, получат денежный приз:

70 тыс. рублей за первое место;

50 тыс. рублей за второе место;

40 тыс. рублей за третье место.

Посмотреть трансляцию финала AgroCode можно на сайте.

Технологический партнер меропрятия — Selectel.

Фото на обложке: Budimir Jevtic / Shutterstock