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В семи регионах России планируют установить специальный режим для тестирования тяжелых дронов

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

В нескольких регионах России планируют установить специальный правовой режим для тестирования тяжелых сельскохозяйственных дронов. Им будет заниматься созданная «Почтой России» и «Сколково» компания «Консорциум БАС».

В семи регионах России планируют установить специальный режим для тестирования тяжелых дронов

В России планируют протестировать тяжелые дроны для сельского хозяйства. Для этого потребуется ввести на территориях, где будет проходить тестирование, экспериментальный правовой режим, сообщают «Ведомости». 

Задачей специального правового режима является разрешение на использование дронов, которые могут поднять более 30 кг удобрений для обработки урожая. Режим планируется ввести на территории 490 тыс. га в семи регионах России: Татарстане, Ростовской, Самарской, Белгородской, Новосибирской областях, а также в Краснодарском и Алтайском краях.

Тестированием будет заниматься созданная «Почтой России» и «Сколково» компания «Консорциум БАС». Планируется использовать 60 беспилотных аппаратов для 80 сельскохозяйственных предприятий.

Фото на обложке: diy13 / Shutterstock

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