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Открыт прием заявок на конкурс агротех-проектов Agro Tech Challenge

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Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

Московский инновационный кластер, космпания «Уралхим Инновация» и РГАУ-МСХА им. Тимирязева запустили конкурс Agro Tech Challenge. Принять участие могут стартапы в сфере агротехнологий. Заявки принимаются до 13 августа включительно.

Открыт прием заявок на конкурс агротех-проектов Agro Tech Challenge

Участники получат возможность:

  • запустить пилоты с корпорациями;
  • найти потенциальных клиентов;
  • привлечь инвестиции;
  • масштабировать проект;
  • пообщаться с представителями индустрии.

Подать заявку могут проекты с опытной командой, MVP или готовым продуктом, которые соответствуют одному из направлений конкурса. Основатель будет лично участвовать в программе. Также стартап должен быть готов запустить пилот и стать резидентом Московского инновационного кластера.

Направления:

  1. Инновационные решения для растениеводства: новые технологии для создания удобрений и защиты растений.
  2. Цифровые решения для сельского хозяйства: сервисы для мониторинга работы, оценки посевов, прогноза урожайности и другие цифровые инструменты.
  3. Agrotech: новые технологии в сельском хозяйстве, в том числе в области Индустрии 4.0.
  4. Foodtech: альтернативные белки, функциональные напитки, увеличение срока хранения и другие технологии для пищевой промышленности.

Подробности и форма для заявки — на сайте.

Фото на обложке: Unsplash

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