Открыт прием заявок на конкурс агротех-проектов Agro Tech Challenge

Евгения Хрисанфова
Московский инновационный кластер, космпания «Уралхим Инновация» и РГАУ-МСХА им. Тимирязева запустили конкурс Agro Tech Challenge. Принять участие могут стартапы в сфере агротехнологий. Заявки принимаются до 13 августа включительно.
Открыт прием заявок на конкурс агротех-проектов Agro Tech ChallengeЕвгения Хрисанфова
Участники получат возможность:
- запустить пилоты с корпорациями;
- найти потенциальных клиентов;
- привлечь инвестиции;
- масштабировать проект;
- пообщаться с представителями индустрии.
Подать заявку могут проекты с опытной командой, MVP или готовым продуктом, которые соответствуют одному из направлений конкурса. Основатель будет лично участвовать в программе. Также стартап должен быть готов запустить пилот и стать резидентом Московского инновационного кластера.
Направления:
- Инновационные решения для растениеводства: новые технологии для создания удобрений и защиты растений.
- Цифровые решения для сельского хозяйства: сервисы для мониторинга работы, оценки посевов, прогноза урожайности и другие цифровые инструменты.
- Agrotech: новые технологии в сельском хозяйстве, в том числе в области Индустрии 4.0.
- Foodtech: альтернативные белки, функциональные напитки, увеличение срока хранения и другие технологии для пищевой промышленности.
Подробности и форма для заявки — на сайте.
Фото на обложке: Unsplash
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