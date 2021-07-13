Открыт прием заявок на конкурс агротех-проектов Agro Tech Challenge

Московский инновационный кластер, космпания «Уралхим Инновация» и РГАУ-МСХА им. Тимирязева запустили конкурс Agro Tech Challenge. Принять участие могут стартапы в сфере агротехнологий. Заявки принимаются до 13 августа включительно.

Участники получат возможность:



запустить пилоты с корпорациями;

найти потенциальных клиентов;

привлечь инвестиции;

масштабировать проект;

пообщаться с представителями индустрии.

Подать заявку могут проекты с опытной командой, MVP или готовым продуктом, которые соответствуют одному из направлений конкурса. Основатель будет лично участвовать в программе. Также стартап должен быть готов запустить пилот и стать резидентом Московского инновационного кластера.

Направления:

Инновационные решения для растениеводства: новые технологии для создания удобрений и защиты растений. Цифровые решения для сельского хозяйства: сервисы для мониторинга работы, оценки посевов, прогноза урожайности и другие цифровые инструменты. Agrotech: новые технологии в сельском хозяйстве, в том числе в области Индустрии 4.0. Foodtech: альтернативные белки, функциональные напитки, увеличение срока хранения и другие технологии для пищевой промышленности.

Подробности и форма для заявки — на сайте.

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