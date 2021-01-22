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Оформить за 5 минут: агрегатор «АГРО24» создал чат-бота для экспресс-заказов

Новости
Наталья Дмитриева
Наталья Дмитриева

Редактор новостей

Наталья Дмитриева

Торговая платформа «АГРО24», разработанная под руководством основателя «Пятёрочки» Андрея Рогачева, запустила новый экспресс-сервис AGROBOT в Telegram. Об этом RB.ru сообщили представители компании.

Оформить за 5 минут: агрегатор «АГРО24» создал чат-бота для экспресс-заказов

«АГРО24» является агрегатором крупных поставщиков продуктов питания, а также небольших производителей, и оптовых покупателей. После анализа образа жизни рынка, команда проекта решила упростить процесс совершения сделки.

«У активных, стремящихся к росту своего бизнеса покупателей зачастую появляются “горящие” запросы вдали от компьютера. Его отсутствие под рукой не должно препятствовать своевременной поставке нужного товара», — пояснили идею нового сервиса в «АГРО24».

AGROBOT — это чат-бот торговой платформы «АГРО24» в Telegram. В нем можно нажать «start» для поиска необходимого продукта или «promo» для показа спецпредложений. Далее появляется список заявок на продажу продуктов от разных поставщиков с указанием цены и ссылки на предложение.

Пользователю остается выбрать из перечня подходящие предложения и нажать «купить». От поиска до формирования предварительной сделки с помощью AGROBOT пройдет не более пяти минут, заверили в компании «АГРО24».

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Ранее B2B-маркетплейс «на_полке», в котором поставщики размещают свои предложения, а предприниматели закупают товары оптом, объявил о начале продаж по всей России.

Фото: SeventyFour/ Shutterstock

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