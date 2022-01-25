Закрылся проект сооснователя «Пятёрочки» и бывшего гендиректора «Бизнес Молодости» «Агро24»

Совместный проект сооснователя «Пятёрочки» Андрея Рогачёва и бывшего гендиректора «Бизнес Молодости» Александра Волчека по оптовой торговле продуктами «Агро24» прекратил работу, сообщили RB.ru два источника на рынке.

Сайт проекта недоступен, соцсети не обновлялись уже несколько месяцев. RB.ru направил запрос «Агро24», но не получил ответа на момент выхода материала. Связаться с Волчеком и Рогачёвым не удалось.

Волчек и Рогачёв запустили онлайн-платформу оптовой торговли продуктами «Агро24» в 2016 году. Она стала первой профессиональной продовольственной торговой платформой (B2B), в которой можно купить и продать продукты питания оптом, получить рекомендацию по цене и продвинуть свой товар, говорилось на сайте проекта (информация из архивной копии).

Проект является резидентом «Сколково». «В ходе камеральной проверки его деятельности за 2020 год признаков нарушений закона “Об инновационном центре “Сколково” и правил проекта, влекущих утрату статуса участника, не выявлено”, — сообщили в «Сколково». Там также отметили, что наличие у юрлица задолженности по налогам и сборам не является основанием, по которому фонд принимает решение о досрочном исключении его из реестра участников.

Кроме того, в целях поддержки участников во время пандемии в 2020-2021 годах фонд приостановил принятие решений об исключении участников из реестра по ряду оснований, добавили в «Сколково».

Проект давно испытывал финансовые трудности. Согласно данным ЕГРЮЛ, чистый убыток ООО «Агро24» в 2020 году составил 30 млн рублей при выручке 3,6 млн рублей. В 2019 году чистый убыток — 74 млн рублей, выручка — 149 тыс. рублей.

У юрлица имеется задолженность по налогам и сборам (71 тыс. рублей), ФНС приняла решение о приостановлении операций по счетам организации. А 19 января 2022 года налоговым органом принято решение об исключении юрлица из ЕГРЮЛ в связи с наличием сведений, в отношении которых внесена запись о недостоверности.

Источник на рынке сообщил RB.ru, что Рогачёв прекратил финансирование проекта «более двух лет назад». По его словам, проект пытались полностью переформатировать под внутреннюю платформу торговой сети «Верный», которую Рогачёв запустил в 2012 году. На тот момент у ритейлера якобы отсутствовала собственная система закупок.

Однако, по данным источника, эта идея встретила «сильное сопротивление» со стороны менеджмента «Верного». После чего Рогачёв решил отказаться от финансирования и дальнейшего развития проекта. На момент выхода материала в торговой сети «Верный» не ответили на запрос.

Волчек в 2020 году говорил Forbes, что планирует продать свою долю в проекте (50%). Однако найти покупателя проблемного актива так и не удалось — по данным ЕГРЮЛ ему до сих пор принадлежит 50% в капитале компании.

Один из участников рынка рассказал RB.ru, что проблемы, из-за которых проект мог закрыться, появились по причине отсутствия фокуса на целевой группе — B2B-сегменте, он был слишком «размазанным». Параллельно с развитием основной платформы оптовой торговли компания пыталась развивать B2C-сегмент (каталог цен в магазинах).

Кроме того, по словам собеседника, рекламные бюджеты «Агро24» были избыточными. Собеседник сообщил, что на продвижение подобных проектов обычно направляют суммы начиная от 100 тыс. рублей в месяц (1,2 млн рублей в год), в то время как расходы «Агро24» на массовую рекламу могли превышать 5-7 млн рублей в год.

Чрезмерные расходы «Агро24» на масштабную рекламу с часто нецелевой аудиторией подтвердил и другой источник на рынке. Кроме того, он полагает, что причиной закрытия проекта стала бизнес-модель. «Элементы B2B там отсутствовали. Просто доска объявлений», — утверждает он. Также, по его словам, у проекта не было глубокого исследования рынка и Customer development.

По словам гендиректора электронной торговой площадки «Электронный фермер» Гайка Закаряна, проект мог не справиться со сложностью рынка.

«У крупных игроков имеются налаженные связи с поставщиками, налажен сбыт. В то же время совсем маленьким производителям невыгодно сотрудничать с такими большими платформами, в том числе из-за высоких тарифов и расходов на логистику. Небольшим фермерам гораздо выгоднее продавать свою продукцию на таких площадках как “Авито”, где достаточно высокий спрос на их товары», — говорит Закарян.

Коммерческий директор оператора агротрейдинговой платформы AgroWorld.Trade Вадим Клементьев выразил сожаление в связи с закрытием проекта. «Очень жаль, если проект “Агро24” прекратил свое существование. При запуске проекта команда основателей ставила перед собой очень амбициозные цели. К сожалению, надо признать, что команде не хватило ресурсов для их достижения», — отметил Клементьев.

По его словам, рынок купли-продажи продуктов питания и сырья для их производства в большей степени полагается на устаревшие способы торговли, такие как телефон, e-mail. Такие проекты, как «Агро24», способствуют повышению прозрачности рынка и доверия участников, отметил Клементьев, добавив, что заявленные проектом инструменты необходимы для дальнейшего развития рынка.

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