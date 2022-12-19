Стали известны победители AgroCode Awards 2022

15 декабря 2022 в Москве при поддержке АО «Россельхозбанк» и сообщества AgroCode Hub состоялась церемония награждения победителей всероссийской премии AgroCode Awards, которая присуждается за разработку инновационных решений в области агротеха. За победу боролись 29 проектов в шести номинациях: «Запуск года», «Идея года», «Цифровизация года», «Лидер года», «Еда будущего» и «Своя технология».

В день премии номинанты AgroCode Awards 2022 и победители студенческого конкурса «Агролидеры России» в течение шести часов без перерыва питчили свои проекты в рамках конференции AgroCode Conf (трансляцию можно посмотреть тут) членам жюри — представителям «Россельхозбанка», «Русагро», «Таргет Агро», «Уралхим Инновация», «Иннополиса», «ЛАНИТ-Интеграция», ИПУ РАН, Фонда «Сколково» и других компаний. По итогам голосования определили лучшие проекты:

Платформа по автоматизации и контролю всего цикла сельхозпроизводства, включая анализ работы техники и персонала, «АгроСигнал» — номинация «Цифровизация года». Решение позволяет снизить влияние человеческого фактора и повысить производительность производства. «Эко продукт» — номинация «Еда будущего» (инновационные технологии производства альтернативных продуктов питания). Компания смогла добыть белок из семян подсолнечника — альтернатива, которую впервые предложила команда в 2016 году. Сегодня идею развили до этапа, когда такой белок стал востребованным в пищевой промышленности и в производстве растительных продуктов. FlySeeAgro — номинация «Своя технология» (успешные кейсы импортозамещения зарубежных решений). Миссия Flyseeagro — заменить пестициды энтомофагами. Например, защиту кукурузы в 100% дал энтомофаг habrobracon hebetor, который внесли по авторской методике с помощью программно-аппаратного комплекса, установленного на дроне. Владислав Терехов — генеральный директор компании GALAD Green Line, которая разрабатывает, конструирует и производит светотехнические решения для высокоточного растениеводства и вертикального выращивания — номинация «Лидер года». Владислав знает все о светотехнике: он автор семи патентов с практически двадцатилетним опытом в сфере светотехники и энергосбережения в освещении. Terroir Concept — номинация «Запуск года» (самый яркий продукт, совершивший прорыв на рынке в 2022 году). Проект минимизирует элементы случайности и подбирает подходящий сорт винограда для конкретной местности, которую определяют по комплексному исследованию терруара. «ЭРлаб» — номинация «Идея года» (специальная номинация для исследователей и ученых). Компания спроектировала робота-ровера для мониторинга, опрыскивания и механической прополки. Комплекс обучается за месяц, ежесекундно распознает до 100 растений на 30 см², а если обнаруживает проблемы, то вносит препараты с высокой точностью, сокращая их расход.

Специальный приз жюри «За вклад в агротех» получила компания KSITEST — лидер геномной селекции сельскохозяйственных животных в России и СНГ.

«Цифровизация в стране идет семимильными шагами, и количество интересных агротех-проектов увеличивается год от года. Будущее поколение стремится к тому, чтобы делать что-то полезное в сфере сельского хозяйства, выводить его на новый уровень, а мы в “Россельхозбанке” даем им возможность осуществить это стремление: проводим митапы и хакатоны, организуем стипендии для студентов и аспирантов, помогаем сойтись молодым сотрудникам и работодателям, стартапам и фермерам, компаниям и инвесторам.

Мы стараемся всех сблизить, чтобы произошла диффузия цифровых сервисов между крупными агрохолдингами и фермерскими хозяйствами. Мы все сейчас участвуем в процессе рождения будущего нашего АПК», — сказала Любовь Любаева, заместитель директора центра развития финансовых технологий «Россельхозбанка».

Посмотреть, как проходила церемонию награждения победитейлей, можно на сайте.

Вступайте в сообщество неравнодушных к современным технологиям в сельском хозяйстве AgroCode Hub.