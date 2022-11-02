Лучших разработчиков AgroTech-решений наградят на премии AgroCode Awards 2022

9 декабря 2022 года AgroCode Hub при поддержке АО «Россельхозбанк» проведет всероссийскую премию AgroCode Awards 2022. Проекты, прошедшие предварительный отбор, пригласят на закрытую церемонию награждения, а победителей определит компетентное жюри после офлайн-питчей номинантов. Подать заявку на участие можно до 24 ноября.

Премия AgroCode Awards проводится с целью поддержки цифровизации сельского хозяйства в России. Благодаря мероприятию компании, развивающие бизнес в агроиндустрии, и отдельные фермеры могут узнать об инновационных решениях для сельского хозяйства, которые сегодня предлагают российские разработчики. Так AgroCode Awards становится площадкой, на которой сходятся интересы и поставщиков цифровых услуг и сервисов, и их потребителей.

Кто может подать заявку на участие?

Проект должен соответствовать двум критериям:

Иметь качественные или количественные результаты за 2021-2022 гг; Подходить под одну из номинаций.

Какие будут номинации?

«Цифровизация года» — кейсы цифровизации процессов в сельском хозяйстве. «Запуск года» — стартап или технологический продукт 2022 года, чья технология совершила прорыв на рынке сельского хозяйства. «Идея года» — прорывные исследования и новые технологические решения для сельского хозяйства на уровне MVP. «Лидер года» — герои отрасли: российские предприниматели, топ-менеджеры и общественные деятели, работа которых помогает улучшать сельское хозяйство. «Еда будущего» — кейс серийного производства инновационных (альтернативных) продуктов питания. «Своя технология» — технологии, оборудование или цифровой продукт, который позволил фермерам перейти на российские аналоги зарубежных решений без потерь в качестве.

В каждой номинации будет отобрано не более пяти претендентов для формирования шорт-листа. Победителя каждой номинации определит жюри из числа ведущих экспертов индустрии и представители компаний путем закрытого голосования после проведения офлайн-питчей перед церемонией награждения.

Подать заявку и узнать подробности можно на сайте.