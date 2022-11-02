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Лучших разработчиков AgroTech-решений наградят на премии AgroCode Awards 2022

Новости
Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

9 декабря 2022 года AgroCode Hub при поддержке АО «Россельхозбанк» проведет всероссийскую премию AgroCode Awards 2022. Проекты, прошедшие предварительный отбор, пригласят на закрытую церемонию награждения, а победителей определит компетентное жюри после офлайн-питчей номинантов. Подать заявку на участие можно до 24 ноября.  

Лучших разработчиков AgroTech-решений наградят на премии AgroCode Awards 2022

Премия AgroCode Awards проводится с целью поддержки цифровизации сельского хозяйства в России. Благодаря мероприятию компании, развивающие бизнес в агроиндустрии, и отдельные фермеры могут узнать об инновационных решениях для сельского хозяйства, которые сегодня предлагают российские разработчики. Так AgroCode Awards становится площадкой, на которой сходятся интересы и поставщиков цифровых услуг и сервисов, и их потребителей.  

Кто может подать заявку на участие?

Проект должен соответствовать двум критериям:

  1. Иметь качественные или количественные результаты за 2021-2022 гг;
  2. Подходить под одну из номинаций.

Какие будут номинации?

  1. «Цифровизация года» — кейсы цифровизации процессов в сельском хозяйстве.
  2. «Запуск года» — стартап или технологический продукт 2022 года, чья технология совершила прорыв на рынке сельского хозяйства.
  3. «Идея года» — прорывные исследования и новые технологические решения для сельского хозяйства на уровне MVP.
  4. «Лидер года» — герои отрасли: российские предприниматели, топ-менеджеры и общественные деятели, работа которых помогает улучшать сельское хозяйство.
  5. «Еда будущего» — кейс серийного производства инновационных (альтернативных) продуктов питания.
  6. «Своя технология» — технологии, оборудование или цифровой продукт, который позволил фермерам перейти на российские аналоги зарубежных решений без потерь в качестве.

В каждой номинации будет отобрано не более пяти претендентов для формирования шорт-листа. Победителя каждой номинации определит жюри из числа ведущих экспертов индустрии и представители компаний путем закрытого голосования после проведения офлайн-питчей перед церемонией награждения.

Подать заявку и узнать подробности можно на сайте.

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