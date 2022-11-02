Лучших разработчиков AgroTech-решений наградят на премии AgroCode Awards 2022

9 декабря 2022 года AgroCode Hub при поддержке АО «Россельхозбанк» проведет всероссийскую премию AgroCode Awards 2022. Проекты, прошедшие предварительный отбор, пригласят на закрытую церемонию награждения, а победителей определит компетентное жюри после офлайн-питчей номинантов. Подать заявку на участие можно до 24 ноября.
Премия AgroCode Awards проводится с целью поддержки цифровизации сельского хозяйства в России. Благодаря мероприятию компании, развивающие бизнес в агроиндустрии, и отдельные фермеры могут узнать об инновационных решениях для сельского хозяйства, которые сегодня предлагают российские разработчики. Так AgroCode Awards становится площадкой, на которой сходятся интересы и поставщиков цифровых услуг и сервисов, и их потребителей.
Кто может подать заявку на участие?
Проект должен соответствовать двум критериям:
- Иметь качественные или количественные результаты за 2021-2022 гг;
- Подходить под одну из номинаций.
Какие будут номинации?
- «Цифровизация года» — кейсы цифровизации процессов в сельском хозяйстве.
- «Запуск года» — стартап или технологический продукт 2022 года, чья технология совершила прорыв на рынке сельского хозяйства.
- «Идея года» — прорывные исследования и новые технологические решения для сельского хозяйства на уровне MVP.
- «Лидер года» — герои отрасли: российские предприниматели, топ-менеджеры и общественные деятели, работа которых помогает улучшать сельское хозяйство.
- «Еда будущего» — кейс серийного производства инновационных (альтернативных) продуктов питания.
- «Своя технология» — технологии, оборудование или цифровой продукт, который позволил фермерам перейти на российские аналоги зарубежных решений без потерь в качестве.
В каждой номинации будет отобрано не более пяти претендентов для формирования шорт-листа. Победителя каждой номинации определит жюри из числа ведущих экспертов индустрии и представители компаний путем закрытого голосования после проведения офлайн-питчей перед церемонией награждения.
Подать заявку и узнать подробности можно на сайте.
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