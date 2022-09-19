Завершился AgroCode Hack 2022: итоги

18 сентября 2022 года завершился онлайн-хакатон AgroCode Hack, который проходил при поддержке Россельхозбанка. По итогам соревнования жюри определило победителей в трех треках. Ими стали шесть команд, которые заняли первое и второе место и получили денежный приз в размере 150 и 100 тысяч рублей соответственно.

Онлайн-хакатон AgroCode Hack 2022 проходил с 16 по 18 сентября в онлайн-формате. В этом году на участие в соревновании подали заявку почти 1500 IT-специалистов из 140 городов России. После предварительного отбора в финал попали около 150 человек, которые объединились в 30 команд. Решения задач представили 27 команд.

Партнерами и авторами задач AgroCode Hack 2022 выступили ГК «Ростсельмаш», компании «Агроинтеллект» и Terroir Concept.

В треке от Ростсельмаш участникам нужно было разработать алгоритм для определения границ кузова грузового транспорта для комбайна при сборе урожая. Победителем этого трека стала команда Chicky, Cha-Cha, Boom-Boom из Москвы и Казани. Второе место заняла команда «Агролаб ИИ» из Москвы и Красноярска.

«Огромная благодарность всем командам за участие в этом мероприятии. Мы были удивлены, что за столь короткое время были найдены рабочие решения для такой нетривиальной задачи. Особой сложностью было выбрать победителя, потому что все решения были по своему уникальны», — Алексей Бегаев, специалист по компьютерному зрению в Ростсельмаш.

Для компании «Агроинтеллект» команды должны были разработать аналитическую модель для выявления закономерности в заболеваниях коров на фермах и их эффективного лечения. Лучшее решение этой задачи предложила команда из Санкт-Петербурга FEDOT HACK TEAM. Вторыми стали специалисты «Филе миньон» из Москвы.

Terroir Concept поставила задачу разработать сервис для поиска перспективных земель для выращивания винограда в Краснодарском крае. В этом треке наивысшую оценку получила команда Digital rover из Нижнего Новгорода и Кемерово. Также жюри отметило команду NBL из Москвы и Санкт-Петербурга — она заняла второе место.

15 сентября также состоялся финал студенческого чемпионата AgroCode Data Science Cup. Жюри оценивало 53 решения участников для улучшения поиска на сайте агромаркетплейса b2b-товаров «Свое Фермерство». По итогам питчей пяти участников из топа лидерборда жюри выбрало трех победителей чемпионата.

Посмотреть ход соревнования AgroCode Hack 2022 можно в записи онлайн-трансляции на сайте.

Генеральный спонсор — АО «Россельхозбанк».