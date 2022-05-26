Как прошел первый AgroCode Talk об импортозамещении в сельском хозяйстве

24 мая 2022 года в деловом пространстве «Точка кипения» в Москве прошел первый офлайн-митап AgroCode Talks. На встрече обсудили, кто займет место иностранных компаний на российском AgroTech-рынке. Мероприятие состоялось при поддержке АО «Россельхозбанк» в рамках проекта AgroCode Hub.

В AgroCode Talks приняли участие 70 человек. Мероприятие состояло из двух частей. В первой — состоялись и выступления приглашенных спикеров.

Так, Любовь Любаева, заместитель директора центра развития финансовых технологий «Россельхозбанка», рассказала о цифровой экосистеме для агропромышленного комплекса «СВОЕ», запущенной банком в 2019 году.

В экосистеме собраны все товары, услуги и сервисы агросектора, которые позволяют автоматизировать сельскохозяйственные процессы, сэкономить время, ресурсы и вывести агробизнес небольших фермерских хозяйств на новый уровень. Таким образом «Россельхозбанк» представляет решение, которое позволяет представителям агробизнеса получать не только стабильный доступ к необходимым товарам и сервисам, но также и финансовую поддержку банка.

«За последние три года, пока развивали проект, мы познакомились с большим количеством фермерских хозяйств и выяснили, что они очень любят инновации и интересуются разными цифровыми сервисами, но не всегда у них есть время и возможности их внедрять. <...> И мы со своей стороны пытаемся помочь в этом», — сказала Любовь Любаева.

Помимо этого эксперт затронула проблему нехватки запчастей для сельскохозяйственной техники.

Николай Кащук, руководитель направления углубленной аналитики ГК «АгроТерра», обсудил с гостями несколько тем. В первой он рассказал о трех наиболее актуальных направлениях развития специализированных IT-решений для агропромышленного комплекса — это прогнозные модели, системы операционного управления и мониторинга.

Вторая была посвящена трендам развития экосистемных продуктов, направленных на сбор данных. Спикер подчеркнул, что сегодня сбор и обработка качественных первичных данных является необходимой составляющей IT-решений в аграрной отрасли.

В конце эксперт поделился опытом компании «АгроТерра» по внедрению подхода Data driven decision making и трансформации данных в управленческих решениях с помощью системы агрономических и экономических оптимизационных моделей.

Директор департамента инновационной инфраструктуры РХТУ им. Д.И. Менделеева Александр Масленников на основе ключевых метрик поделился своим видением развития рынка средств защиты растений, а также рассказал о глобальных трендах и перспективных продуктах на нем.

Анна Ненахова, генеральный директор компании «Уралхим Инновация», обсудила с аудиторией перспективы развития агрохимического комплекса и его переход на независимое российское производство. «Мы все время и в особенности сейчас выстраиваем кооперацию. Поэтому нам интересны все проекты, которые помогают нам усовершенствовать наши текущую продуктовую линейку или создать новую для российского рынка и рынка стран Азии, Африки, Латинской Америки», — поделилась Анна Ненахова.

Эксперт по промышленному IoT «КРОК» Антон Жуменко рассказал, какие программные платформы по управлению животноводческими и растениеводческими хозяйствами применяются в современных агрохолдингах, а также как обеспечить работоспособность импортных платформ без поддержки разработчиков для обеспечения непрерывности производственных и бизнес-процессов и выбрать российские платформенные решения для работы с отечественным оборудованием взамен ушедших иностранных разработчиков.

В конце встречи состоялся открытый микрофон: гости рассказали о своих проектах, обсудили актуальные вопросы и потенциальные коллаборации, а также обменялись деловыми контактами.

Подробнее ознакомиться с выступлениями спикеров можно на сайте. А по ссылке — презентации спикеров и фото с мероприятия.

Следующий митап пройдет 31 мая и будет посвящен технологиям, которые нужны современному фермеру. Регистрация на встреч открыта на сайте. Участие бесплатное.

Организатор — AgroCodeHub.