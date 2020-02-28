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«Россельхозбанк» проведет хакатон в сфере агротехнологий

Новости
Никита Стаценко
Никита Стаценко

Редактор

Евгения Хрисанфова

4 и 5 апреля в Москве «Россельхозбанк» проведет AgroCode — мероприятие в сфере агротехнологий. На площадке пройдут хакатон Agro Hack, участники которого должны представить лучшую адаптацию IT-решений для агросектора, конкурс идей AgroIdea и конференция FutureTech Conference. Призовой фонд хакатона и конкурса идей составит 1 350 000 рублей.

«Россельхозбанк» проведет хакатон в сфере агротехнологий

За 30 часов хакатона Agro Hack участники должны решить одну из восьми задач, которые помогут фермерам сэкономить время и ресурсы. Задачи представили партнеры мероприятия — российские и зарубежные IT-компании.

 Список задач:

  • Обучить нейросеть ставить диагноз больному растению по фотографии и подбирать оптимальный способ лечения. Командам необходимо создать прототип сервиса с обученной нейросетью, которая определяет, больна или здорова яблоня, по фотографии листа. Решением должна стать бинарная классификация: норма или патология;
  • Обучить группу дронов грамотно опрыскивать сельхозугодия и избегать столкновений. Участники должны разработать полетное задание для группировки из нескольких дронов-опрыскивателей, чтобы они равномерно распределяли средства защиты растений на поле заданной формы. Проекты будут оценивать с учетом того, как они уменьшили время обработки и использованные ресурсы, исключили возможности столкновения беспилотников в воздухе. Решение загрузят в полетный симулятор группировки дронов, проанализируют на полноту обработки поля и визуализируют;
  • Создать дневник здоровья телят. Нужно разработать приложение или сайт, в котором для каждого животного проводится мониторинг показателей здоровья. Участникам предстоит определить, какие параметры нужно заносить в дневник, как часто и как они будут показаны – в виде графиков, диаграмм или других визуальные приемов. Первые 45 минут жизни теленка, когда наиболее высока угроза его здоровью, определяют успех фермера — поэтому специалистам необходим дневник;
  • Разработать сервис, который будет собирать и визуализировать данные о росте растения. Участникам предоставят растения, набор датчиков и контроллеров и облачную среду. Их задача — организовать поток данных с датчиков в облако и их визуализацию для фермеров. Какие данные собирать, как их обрабатывать, хранить и визуализировать, будут определять сами участники;
  • Придумать систему рекомендации оптимального размещения культур на полях. Правильно подобранное поле сильно влияет на урожайность культур. Свой вклад вносят технические ограничения хозяйства и финансовые приоритеты. Участникам предстоит разработать алгоритм,  котрый поможет агроному добиться максимальной урожайности;
  • Создать сервис, который поможет выбрать оптимального добросовестного поставщика удобрений. Анрарии несколько раз в год выбирают поставщика удобрений и сроки закупки. Выбор определяется содержанием действующего вещества в продукции, ее качеством, возможностью хранения необходимых объемов, способом доставки, стоимостью. Необходимо создать программу для сбора большого объема данных, которая позволит выбирать лучшее решение;
  • Спроектировать систему, которая позволит найти лучшую агростратегию по многомерной базе данных. Существует большое количество новых агротехнологий. Команде нужно создать систему, которая будет собирать актуальные и исторические данные о применяющихся агротехнологиях и технологических операциях из открытых источников. В системе должна быть воозможность выбрать регион, сельскохозяйственную культуру, почвенно-климатические и агроэкологические параметры.
  • Разработать оптимальный алгоритм сшивки фотографий сельхозугодий, сделанных дронами-наблюдателями. Фермерам необходимо знать состояние сельхозугодий: степень созревания урожая, заболевания растений, необходимость мелиоративных мер и прочее. Дрон-наблюдатель облетает поля и делает фотографии с определенной периодичностью. В зависимости от высоты полета и размера обследуемой территории получается серия снимков высокого разрешения. Командам предстоит разработать оптимальный алгоритм сшивки фотографий сельхозугодий для подготовки общего плана полей хозяйства и максимального упрощения работы агронома.

Подать заявку на участие можно до 24 марта 2020 года на сайте мероприятия.

Задачи подготовлены совместно с партнерами: Connectome, Accenture, «ИнтТерра», Digital Agro, Центр интеллектуального цифрового сельского хозяйства ИПУ РАН, «Агросигнал».

5 апреля в рамках AgroCode состоится конференция про технологии будущего — FutureTech Conference. Прийти может любой желающий, программа скоро появится на сайте. Мероприятия пройдут на event-площадке Main Stage по адресу Шарикоподшипниковская 13, стр. 33.

Фото на обложке: meriç tuna/Unsplash

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Конкурс бизнес-проектов LIFE.medtech 2.0

01 марта 2020

GLOBAL PILOTS

02 марта 2020

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12 марта 2020

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