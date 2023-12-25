Крупнейший краснодарский агрохолдинг «Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева» вышел на рынок Москвы

Краснодарский агрохолдинг «Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева» открыл первый магазин в Москве. Об этом компания сообщила на своем сайте. Там пояснили, что считают столичный рынок самым емким в стране.

Розничная точка «Агрокомплекс Выселковский» расположена в районе «Филевский парк». В ней представлены продукты брендов «Агрокомплекс Выселковский», «Николаевские сыроварни», «Labinsk Beef», «Медвёдовские традиции».

Как пояснили в компании, ассортимент будет поступать на прилавки из распределительного центра в Раменском. Туда товар привозят напрямую с производственных площадок Краснодарского края.

В будущем компания намерена открывать новые точки в Москве и Московской области каждый месяц. Это будут магазины в формате «у дома» площадью до 150 кв. м.

Торговые точки начнут запускать в спальных районах столицы. Ассортимент будет насчитывать около 3 тыс. товаров. Как отмечает компания, акцент будет сделан на товарах группы «фреш», в соответствии со спросом жителей столицы. Производитель предложит мясную и молочную продукцию с коротким сроком годности.

Как ранее отмечал основатель сети «Вкусвилл» Андрей Кривенко, российский рынок натуральных продуктов с коротким сроком годности растет довольно медленно. По словам предпринимателя, «Вкусвилл» сегодня занимает около 80% этого сегмента.

Генеральный директор «Агрокомплекса» по торговле Евгений Белицкий называет рынок Москвы самым емким в стране и при этом понятным с точки зрения уровня конкуренции. Он отметил, что у компании есть многолетний опыт и экспертиза, а также сырьевая база для освоения нового рынка.

«Весь этот опыт будет направлен на то, чтобы наши качественные кубанские продукты, созданные под южным солнцем, стали чаще появляться и на столах жителей столицы», — сказал Белицкий.

«Агрокомплекс им. Н.И.Ткачева» принадлежит семье экс-министра сельского хозяйства и бывшего губернатора Краснодарского края Александра Ткачева.

Сегодня фирменная сеть компании насчитывает 590 магазинов в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах. Агрохолдингу принадлежат 30 сельхозпредприятий в Краснодарском крае и Ростовской области.

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