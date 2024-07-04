Российский агрохолдинг начнет тиражировать за рубеж ИИ-сервис для бесконтактного взвешивания свиней. Использование этого сервиса позволит животноводам экономить около 50 млн рублей год на стаде 55 тыс. голов.
- Новости
Российский агрохолдинг «Лазаревское» запустил демо-версию сервиса Pigs Scale для бесконтактного взвешивания свиней. Об этом RB.RU рассказал представитель компании.
Компьютерное или машинное зрение обеспечивается за счет двух типов видеокамер — измерительных и обзорных. Обработка первичной полученной информации происходит при помощи модулей искусственного интеллекта.
Программа выстраивает графики набора веса, а также возрастную структуру поголовья на начале откорма и в конце периода. Погрешность в данных массы тела составляет не более 2,8%.
На примере поголовья в 55 тыс. голов использование сервиса позволит сэкономить более 50 млн рублей в год. По данным разработчика, технология подойдет хозяйства с поголовьем от 1 тыс. особей. В разработку сервиса компания инвестировала 35 млн рублей.
«На горизонте в 10 лет мы планируем обеспечить чистую приведенную стоимость проекта в объеме 125 млн рублей, внутренняя норма рентабельности при этом составит 37%», — отметила глава агрохолдинга «Лазаревское» Кристина Романовская.
В 2025 году технология агрохолдинга должна быть готова к тиражированию в России и странах БРИКС.
Фото: агрохолдинг "Лазаревское"
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Приложение для «винных» знакомств и винтаж за 2 млн рублей. Что предлагают российские WineTech-проекты?
- 2 На AgroCode Conf обсудят, что ждет AgroTech в 2024 году
- 3 Помощь агробизнесу. Как Big data улучшает работу сельхозпредприятий
- 4 Попасть в павильоны АПК в несколько кликов: новый сервис на цифровой платформе «Мой экспорт»
- 5 Россельхозбанк и «Сколково» запускают студенческий агротех-акселератор
ВОЗМОЖНОСТИ
04 июля 2024
04 июля 2024
05 июля 2024