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Российский агрохолдинг начнет тиражировать за рубеж ИИ-сервис для бесконтактного взвешивания свиней

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Российский агрохолдинг начнет тиражировать за рубеж ИИ-сервис для бесконтактного взвешивания свиней. Использование этого сервиса позволит животноводам экономить около 50 млн рублей год на стаде 55 тыс. голов.

Российский агрохолдинг начнет тиражировать за рубеж ИИ-сервис для бесконтактного взвешивания свиней
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Автор: Кирилл Билык

Российский агрохолдинг «Лазаревское» запустил демо-версию сервиса Pigs Scale для бесконтактного взвешивания свиней. Об этом RB.RU рассказал представитель компании.

Компьютерное или машинное зрение обеспечивается за счет двух типов видеокамер — измерительных и обзорных. Обработка первичной полученной информации происходит при помощи модулей искусственного интеллекта.

Программа выстраивает графики набора веса, а также возрастную структуру поголовья на начале откорма и в конце периода. Погрешность в данных массы тела составляет не более 2,8%.

На примере поголовья в 55 тыс. голов использование сервиса позволит сэкономить более 50 млн рублей в год. По данным разработчика, технология подойдет хозяйства с поголовьем от 1 тыс. особей. В разработку сервиса компания инвестировала 35 млн рублей.

«На горизонте в 10 лет мы планируем обеспечить чистую приведенную стоимость проекта в объеме 125 млн рублей, внутренняя норма рентабельности при этом составит 37%», — отметила глава агрохолдинга «Лазаревское» Кристина Романовская.

В 2025 году технология агрохолдинга должна быть готова к тиражированию в России и странах БРИКС.

Фото: агрохолдинг "Лазаревское"

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