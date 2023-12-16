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На модернизацию объектов агропрома правительство выделило 7,9 млрд рублей

Новости
Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении свыше 7,9 млрд рублей для дополнительного финансирования создания и модернизации объектов агропромышленного комплекса в регионах. Средства будут выделены для возмещения только части затрат сельхозпроизводителей.

На модернизацию объектов агропрома правительство выделило 7,9 млрд рублей

Согласно постановлению, выделенные средства можно будет использовать на частичное финансирование строительства и ремонта производственных площадей. Это «позволит предоставить аграриям дополнительные мощности для наращивания производства, чтобы они продолжили в полном объёме обеспечивать граждан качественными продуктами питания». 

Решение касается хранилищ сельхозпродукции, молочных ферм, а также центров селекции, семеноводства и племенного дела (всего более 100 региональных инвестиционных проектов).

Решение выделить средства из резервного фонда кабмина было принято 15 декабря на заседании правительства и «направлено на развитие сельского хозяйства и обеспечение продовольственной безопасности страны».

Фото на обложке: Unsplash

 

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