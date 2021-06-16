Агротехнологический стартап «ИнтТерра» запускает первую в России экосистему для аграриев. Она объединит несколько сервисов, в том числе банковский, с помощью которых пользу смогут получить все участники рынка: от фермеров и поставщиков, до агроконсультантов и банкиров. Уникальность предприятия в его полной независимости, отмечают в компании.

Разработку своих сервисов привлекший $15 млн инвестиций стартап «ИнтТерра» ведет с 2016 года. CCO компании Юрий Васильков позиционирует платформу именно как экосистему, потому что она включает комплекс агротехнологических решений и представляет всем участникам рынка персонализированные IT-решения.

«СкайСкаут» для сельхозпроизводителей. Позволяет повысить эффективность управления процессами растениеводства, планировать технологию производства с использованием глубокой аналитики, оптимизировать затраты, анализировать развитие культур в режиме онлайн,получать предупреждения о рисках из-за непогоды или вредителей;

Маркетплейс «ИнтТерра». Здесь фермеры могут проводить закупки необходимых технологий;

«СкайСкаут Advisor». Поможет повысить продажи, благодаря раннему выявлению скрытых проблем развития культур в хозяйствах своих клиентов и предложению индивидуальных решений до начала сезона.

«ИнтТерра Финанс». Позволит привлекать финансирование, продавать урожай и использовать показатели собственных полей как дополнительный инструмент усиления кредитной истории перед банками.

«Данный подход обеспечивает дополнительные преимущества, благодаря лучшему пониманию технологических процессов и состояния культур своих клиентов они могут делать не только предложения, которые точно отвечают потребностям аграриев, но и значительно повысить эффективность своих продаж за счет получения полной прозрачности процессов создания спроса на продукцию и работы своих команд с клиентами сельхозтоваропроизводителями», – поясняет CEO «ИнтТерра» Виталий Бузу говоря о развитии платформы по механике экосистемы.

По сообщению компании, на платформе уже работают 25 основных производителей семян и удобрений, чья доля на рынке составляет около 50%. В частности, модулями по организации и проведению опытов внутри «СкайСкаут Advisor» пользуются такие крупные игроки, как «Фосагро» и «Еврохим».

«До сегодняшнего момента на рынке не было универсального решения, которое бы объединяло все основные сельскохозяйственные процессы – от сбора аналитики перед внедрением агротехнологии, до управления спросом на продукцию, появившуюся благодаря ей», – отметили в «ИнтТерра», добавив, что платформа полностью независима и не находится под управлением выгодоприобретателей на аграрном рынке.

Партнерами проекта готовы стать 5 банков, сообщили в компании.

«Комбинация маркетплейса и финансовых технологий в рамках цифровых платформ открывает большие возможности по партнерским программам между банками и производителями, что позволит создавать более интересные финансовые продукты для сельхозпредприятий», – подчеркнул исполнительный вице-президент по развитию бизнеса с компаниями агропромышленного комплекса АО «Газпромбанк» Антон Гребешев.

Земельный банк под управлением цифровых сервисов «ИнтТерры» на территории России достиг показателя 7 млн гектаров.

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Фото: Depositphotos.com, «ИнтТерра»