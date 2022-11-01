Инвесторы и AgroTech-стартапы встретятся на Speed Dating

30 ноября 2022 года в Москве АО «Россельхозбанк» и RB.RU проведут Speed Dating , на котором стартапы, создающие технологичные продукты и сервисы для агроиндустрии, лично презентуют свои проекты инвесторам. Участие в мероприятии бесплатное.

Speed Dating — это встреча предпринимателей и инвесторов, в ходе которой участники общаются тет-а-тет в течение четырех минут, а после меняют собеседника. В итоге за один вечер инвесторы познакомятся с лучшими проектами из AgroTech, а фаундеры смогут представить свой проект сразу нескольким инвесторам.

Принять участие в Speed Dating могут стартапы на стадии MVP и выше с различными IT-решениями для агроиндустрии:

решения для растениеводства (точное земледелие, зондирование земли, картирование полей и пр.);

решения для животноводства (идентификация животных, лечение заболеваний, 3D-мониторинг запасов пищи и состояния окружающей среды, переработка отходов и пр.);

системы управления агропредприятием (аналитика, мониторинг, прогнозирование);

техника и оборудование (БПЛА, сенсоры и датчики, роботы);

селективные технологии и геномика;

вертикальные фермы;

биотех для растениеводства и животноводства.

Для участия в Speed Dating нужно подать заявку до 15 ноября 2022 года. Лучшие проекты будут приглашены на встречу с инвесторами. Участие в мероприятии бесплатное.

Если вы хотите принять участие в качестве инвестора, напишите на почту [email protected].

RB.RU проводит Speed Dating с 2013 года. За это время состоялось 23 встречи, в которых приняли участие более 400 стартапов и более 150 инвесторов. Мы не ведем список сделок, закрытых после наших встреч, но история их проведения показывает, что знакомства на RB Speed Dating перерастали в большие венчурные истории и exits.