Идет прием заявок от AgroTech-стартапов в проект AgTechInventum

Международная платформа AgTechInventum объявила четвертую волну приема заявок от агротехнологических стартапов. Все заявки пройдут предварительный отбор членами экспертного совета, а лучших пригласят на питч-сессию в июне 2022 года.

Участие в проекте AgTechInventum — уникальная возможность для AgroTech-стартапов представить свою идею профессионалам отрасли, клиентам и инвесторам, среди которых — крупные агрохолдинги и фермерские хозяйства, ведущие мировые производители и дилеры сельхозтехники, финансовые и лизинговые институты, венчурные фонды и бизнес-ангелы.

Победители питч-сессии получат экспертную поддержку и возможность продвижения, тестирования гипотез и продуктов, а также запуска пилотов в ведущих компаниях и передовых хозяйствах.

При подаче заявки все стартапы пройдут профессиональный скоринг, который определит стадию проекта, его текущий инвестиционный потенциал, а также выявит сильные и слабые стороны проекта на текущем этапе. Регистрация открыта до 19 мая. Подробная информация — на сайте.

AgTechinventum — международная некоммерческая платформа, созданная профессионалами аграрного бизнеса, для поиска, оценки и внедрения прорывных цифровых решений в области сельского хозяйства и производства продуктов питания.

Экспертный совет AgTechInventum объединил ведущих игроков рынка, представляющих разные сегменты отрасли: мировые производители сельхозтехники, ведущие сельхозпроизводители, лидеры российского рынка цифровых решений в сельском хозяйстве, вузы, а также банки и финансовые организации, активно инвестирующие в продвижение технологических решений в АПК.

Организатор платформы — Ассоциация дилеров сельскохозяйственной техники «АСХОД».

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