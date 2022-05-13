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Идет прием заявок от AgroTech-стартапов в проект AgTechInventum

Новости
Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

Международная платформа AgTechInventum объявила четвертую волну приема заявок от агротехнологических стартапов. Все заявки пройдут предварительный отбор членами экспертного совета, а лучших пригласят на питч-сессию в июне 2022 года.

Идет прием заявок от AgroTech-стартапов в проект AgTechInventum

RB.RU организует встречу проекта Founders’ Mondays для начинающих и опытных предпринимателей. Дважды в месяц по понедельникам.

Участие в проекте AgTechInventum — уникальная возможность для AgroTech-стартапов представить свою идею профессионалам отрасли, клиентам и инвесторам, среди которых — крупные агрохолдинги и фермерские хозяйства, ведущие мировые производители и дилеры сельхозтехники, финансовые и лизинговые институты, венчурные фонды и бизнес-ангелы. 

Победители питч-сессии получат экспертную поддержку и возможность продвижения, тестирования гипотез и продуктов, а также запуска пилотов в ведущих компаниях и передовых хозяйствах.

При подаче заявки все стартапы пройдут профессиональный скоринг, который определит стадию проекта, его текущий инвестиционный потенциал, а также выявит сильные и слабые стороны проекта на текущем этапе. Регистрация открыта до 19 мая. Подробная информация — на сайте

AgTechinventum — международная некоммерческая платформа, созданная профессионалами аграрного бизнеса, для поиска, оценки и внедрения прорывных цифровых решений в области сельского хозяйства и производства продуктов питания. 

Экспертный совет AgTechInventum объединил ведущих игроков рынка, представляющих разные сегменты отрасли: мировые производители сельхозтехники, ведущие сельхозпроизводители, лидеры российского рынка цифровых решений в сельском хозяйстве, вузы, а также банки и финансовые организации, активно инвестирующие в продвижение технологических решений в АПК. 

Организатор платформы — Ассоциация дилеров сельскохозяйственной техники «АСХОД».

Фото на обложке: Stockbusters / Shutterstock

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