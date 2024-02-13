Супертелка Серена: ИИ помог калужской ферме достичь рекордного надоя молока с одной коровы

Искусственный интеллект помог калужской ферме достичь рекордного надоя молока с одной коровы. Супертелка Серена смогла дать 71 кг молока в сутки – вдвое больше показателя рядовой коровы.
Живущая на калужской ферме «Филиппково» корова Серена установила рекорд по надою молока. Супертелке удалось дать 71 кг молока в сутки – это вдвое больше обычного показателя для рядовой коровы, сообщил представитель фермы.
Серена относится к коровам голштинской породы. В среднем такие коровы дают 30-40 кг молока в день. Серена же превысила показатель в два раза – благодаря упорной работе зоотехников, подчеркнули в «Филиппково».
Достичь таких успешных показателей ферме удалось благодаря внедрению программного обеспечения на базе искусственного интеллекта, которое помогает автоматизировать работу по кормлению, лечению и структуре стада, в также ведению учета надоя, кормов и семени.
Фото на обложке: Tyler Olson /
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