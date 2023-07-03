В подмосковном парке установят созданный ИИ арт-объект

В парке в подмосковном Домодедово установят арт-объект, визуализацию которого создали с помощью ИИ. Он представит собой лабиринт и интерактивное пространство из зеркальных инсталляций, в котором организуют выставки.

В парке «Елочки» в городе Домодедово установят арт-объект, созданный с помощью нейросетей. Строительство ведет архитектурное бюро «Культ-Строй», открытие состоится в июле, рассказал RB.RU представитель проекта.

Объект будет представлять собой лабиринт и интерактивное пространство из зеркальных инсталляций. На этажах будут проходить временные выставки, само арт-пространство станет постоянным объектом.

«Данный проект выражает переосмысление жизни, в котором пребывает каждый человек, когда ищет ответы на важные вопросы и выходы из тех или иных ситуаций», – отметили авторы проекта.

При создании объекта авторы пользовались нейросетью Stable Diffusion, модель дообучали архитекторы «Культ-Строя». Они размечали точки по картинке и выдавали им разную глубину.

«Точки были соединены в грани, было произведено удаление неудачных граней, всего получилось 77 уникальных граней, разного размера и величины. Затем были сделаны точные замеры и полноценная развёртка для производства и монтажа зеркальных граней», – рассказали авторы проекта.

Авторы подчеркнули, что их проект станет первые в России арт-пространством, созданным при помощи искусственного интеллекта.

Фото: "Культ-Строй"