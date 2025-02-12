Главу федерального центра ИИ обвинили в коррупции

Генпрокуратура в суде добивается пересмотра причины увольнения экс-главы ФГАУ «Федеральный центр прикладного развития искусственного интеллекта» (ФГАУ ФЦПРИИ) при Минпромторге Александра Сергеева. Ведомство считает, что чиновник был замешан в коррупции и должен был быть уволен в связи с утратой доверия, узнал «Коммерсантъ».

По его данным, заявление в Пресненский райсуд Москвы подал первый заместитель генпрокурора Анатолий Разинкин. Оно стало результатом проведенной Минпромторгом проверки и прокурорского разбирательства.

Согласно материалам дела, с ноября 2015 года и до назначения на должность главы ФГАУ ФЦПРИИ в 2023 году Сергеев был гендиректором и учредителем ООО «Вектеро», предоставлявшего услуги в сфере IT. Тогда же он поддерживал деловые отношения с Денисом Нырковым, от которого на банковский счет Сергеева в 2021-2023 годах поступило более 2,4 млн рублей.

Перед назначением в Минпромторг Сергеев передал Ныркову 60% в ООО «Вектеро», а когда Нырков стал гендиректором ООО, супруга Сергеева стала его помощником. Кроме того, водитель Сергеева получил от его партнера 180 тыс. рублей на покупку запчастей и обслуживание внедорожника Cadillac Escalade, который принадлежал Сергееву, говорится в материалах.

В сентябре 2023 года Сергеев, невзирая на возможное появление конфликта интересов, подписал с Нырковым контракт на 3,7 млн рублей по оказанию услуг поиска и согласования подходящей площадки для организации мероприятия, посвященного профессиональному развитию сотрудников в формате стратегической сессии.

Мероприятие прошло в декабре 2023 года в «Москва-Сити» в АНО «Цифровая экономика». При этом представители данной организации заявили проверяющим органам, что никаких официальных запросов о предоставлении помещения со стороны Ныркова не получали, а предоставление площадки и организация поддержки происходили исключительно на безвозмездной основе после личных обращений Сергеева.

По мнению Генпрокуратуры, Сергеев не уведомил Минпромторг о конфликте интересов, не предпринял никаких усилий по его решению и должен был быть уволен с должности гендиректора ФГАУ в связи с нарушением, влекущим «утрату доверия», а уволившись в марте прошлого года по собственному желанию, чиновник избежал наказания.

Сергеев заявил «Коммерсанту», что в основе дела лежит внутренний конфликт в ФГАУ, который и привел к проверке. Нырков в разговоре с газетой подчеркнул, что не вступал в коррупционные отношения ни с какими чиновниками.