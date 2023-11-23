Путин поручил лишить субсидий крупные компании, не использующие ИИ

В 2024 году власти начнут тестировать подход, в рамках которого компании смогут рассчитывать на субсидии из бюджета только при условии применения технологий искусственного интеллекта в своей работе. Соответствующее поручение дал российский президент Владимир Путин.
Речь идет о компаниях, чья выручка превышает 800 млн рублей.
«По поручению президента использование искусственного интеллекта станет обязательным для всех компаний, которые планируют получать какие-либо субсидии из федерального бюджета», — сказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко на конференции AI Journey, его слова приводит «Коммерсантъ».
По оценке Чернышенко, к 2030 году внедрение искусственного интеллекта в различные сферы принесет ВВП страны дополнительно 11,3 трлн рублей.
Новые меры в первую очередь начнут применять к компаниям, задействованных в приоритетных для РФ отраслях.
Власти также ранее анонсировали проект «Цифровые сервисы здравоохранения», в рамках которого планируется бюджетная поддержка внедрению технологий ИИ в медицину
По данным «Коммерсанта», сегодня около 16% медучреждений уже приступили к интеграции ИИ-сервисов в свои системы.
Однако не все примеры можно назвать успешными, ранее на этой неделе Росздравнадзор приостановил использование системы анализов Botkin.AI. В ведомстве сочли, что ее применение может «причинить вред здоровью».
Фото на обложке: Zapp2Photo /
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