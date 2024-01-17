Арабские ученые создали нейросеть, которая имитирует почерк человека

Арабские ученые создали нейросеть, которая качественно имитирует почерк человека. Для обучения модели необходим лишь малый фрагмент рукописного текста.
Ученые из университета искусственного интеллекта Мухаммада ибн Заида в ОАЭ создали нейросеть, которая на основе рукописного текста человека может имитировать его почерк. Об этом говорится на сайте университета.
Для обучения модели необходимо несколько абзацев рукописного текста. На данный момент нейросеть работает с английским и французским языками, но сейчас ученые обучают ее на арабских языках.
По результатам опроса, 80% участвовавших в нем респондентов сочли созданный нейросетью вариант почерка похожим на их настоящий почерк.
Для исключения рисков использования поддельного почерка ученые также разрабатывают нейросеть, способную отличить имитированный почерк от настоящего.
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