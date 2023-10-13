Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Google пообещала юридическую защиту пользователям ИИ в случае исков за нарушение авторских прав

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Компания Google пообещала взять на себя юридическую защиту тех, кто пользуются продуктами компании на основе генеративного ИИ, в случае судебных разбирательств по нарушению авторских прав, пишет The Verge.

Google пообещала юридическую защиту пользователям ИИ в случае исков за нарушение авторских прав

Компания обозначила семь продуктов, на использование которых распространяется защита: Duet AI в Google Cloud, Duet AI в Workspace, Vertex AI Conversation, Codey APIs, Vertex AI Search, Vertex AI Text Embedding API и Visual Captioning на Vertex AI.

Решение о юридической защите Google приняла, чтобы снизить опасения пользователей. В компании указали, что такие меры не являются чем-то новым.

Решение касается, в частности, тех исков, когда при использовании продуктов компании результаты нарушают чьи-то авторские права. Например, когда сгенерированное изображение похоже на опубликованное ранее.

Вместе с тем в Google подчеркивают, что защита будет актуальна лишь в тех случаях, когда будет очевидно, что пользователь не пытался намеренно использовать полученный контент для нарушения прав других лиц.

После того, как ChatGPT от разработчика OpenAI получил феноменальный успех, в индустрии задумались о маркировке контента, созданного искусственным интеллектом. Предложение о маркировке поступило из Калифорнийского университета.

В России, где ряд компаний активно развивает сервисы на основе ИИ, также рекомендовали ввести обязательную маркировку. В Минцифры считают, что для этого следует разработать специальный графический знак.

Заставь искусственный интеллект самообучаться и совершенствоваться – выбирай онлайн-курсы в каталоге курсов по машинному обучению.

Фото на обложке: create jobs 51 / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Search Generative Experience: новая эра поиска Google. Как компаниям подготовиться к нововведениям?
  2. 2 Нейросети в помощь грибникам
  3. 3 Искусственный интеллект vs SEO: кто кого?
  4. 4 Как развивалась дискуссия вокруг сознания нейросети Google
  5. 5 Импортозамещение в финтехе: что выбрать бизнесу для управления финансами вместо ушедших ПО
Relocation Map
Интерактивный гид по сервисам и компаниям, связанным с релокацией
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

15 октября 2023

Финансирование стартапов от клуба инвесторов

15 октября 2023

Премия Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов

15 октября 2023

Инвестиционный конвейер новых цифровых продуктов

Все ВОЗМОЖНОСТИ