Google пообещала юридическую защиту пользователям ИИ в случае исков за нарушение авторских прав

Компания Google пообещала взять на себя юридическую защиту тех, кто пользуются продуктами компании на основе генеративного ИИ, в случае судебных разбирательств по нарушению авторских прав, пишет The Verge.

Компания обозначила семь продуктов, на использование которых распространяется защита: Duet AI в Google Cloud, Duet AI в Workspace, Vertex AI Conversation, Codey APIs, Vertex AI Search, Vertex AI Text Embedding API и Visual Captioning на Vertex AI.

Решение о юридической защите Google приняла, чтобы снизить опасения пользователей. В компании указали, что такие меры не являются чем-то новым.

Решение касается, в частности, тех исков, когда при использовании продуктов компании результаты нарушают чьи-то авторские права. Например, когда сгенерированное изображение похоже на опубликованное ранее.

Вместе с тем в Google подчеркивают, что защита будет актуальна лишь в тех случаях, когда будет очевидно, что пользователь не пытался намеренно использовать полученный контент для нарушения прав других лиц.

После того, как ChatGPT от разработчика OpenAI получил феноменальный успех, в индустрии задумались о маркировке контента, созданного искусственным интеллектом. Предложение о маркировке поступило из Калифорнийского университета.

В России, где ряд компаний активно развивает сервисы на основе ИИ, также рекомендовали ввести обязательную маркировку. В Минцифры считают, что для этого следует разработать специальный графический знак.

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