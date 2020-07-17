«Нетология» запустила курс по искусственному интеллекту для бизнеса
20 июля начнется онлайн-интенсив от «Нетологии» и компании Neuroinfra под названием «Трансформация бизнеса: внедрение искусственного интеллекта». Он предназначен для предпринимателей и IT-руководителей, которые хотят развивать бизнес с помощью новых технологий.
Курс длится шесть недель — последнее занятие состоится 14 сентября. Организаторы проводят отбор участников, чтобы они имели одинаковый уровень знаний, но разный опыт — по их мнению, так студенты будут получать больше пользы от процесса обучения. Их ждут интенсивы, вебинары и практические задания. Также предприниматели и руководители создадут собственный проект с помощью персонального ментора — эксперта по Data Science.
Участники разберут следующие темы:
- определение возможностей и сроков внедрения ИИ в бизнес;
- создание дорожной карты;
- составление требований к специалистам;
- управление IT-проектом;
- презентация решения;
- работа в команде и другие.
Преподаватели курса:
- Никита Спирин, основатель и генеральный директор Neuroinfra;
- Фрэнсис Хауген, владелец продукта и дата-сайентист в Facebook;
- Марк Шмулевич, операционный директор компании Taiger;
- Павел Дмитриев, вице-президент по Data Science в Outreach;
- Радослав Нейчев, преподаватель по специальности «Машинное обучение» в МФТИ и Harbour.Space University;
- Анастасия Янина, исследователь в Samsung;
- Евгений Нижибицкий, дата-сайентист в компаниях Neuroinfra и X5;
- Владимир Черных, дата-сайентист в Neuroinfra;
- Герман Новиков, дата-сайентист в Neuroinfra.
Узнать подробности и записаться на онлайн-курс можно на сайте.
Фото на обложке: REDPIXEL.PL/Shutterstock
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