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«Нетология» запустила курс по искусственному интеллекту для бизнеса

Новости
Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

20 июля начнется онлайн-интенсив от «Нетологии» и компании Neuroinfra под названием «Трансформация бизнеса: внедрение искусственного интеллекта». Он предназначен для предпринимателей и IT-руководителей, которые хотят развивать бизнес с помощью новых технологий.

«Нетология» запустила курс по искусственному интеллекту для бизнеса

Курс длится шесть недель — последнее занятие состоится 14 сентября. Организаторы проводят отбор участников, чтобы они имели одинаковый уровень знаний, но разный опыт — по их мнению, так студенты будут получать больше пользы от процесса обучения. Их ждут интенсивы, вебинары и практические задания. Также предприниматели и руководители создадут собственный проект с помощью персонального ментора — эксперта по Data Science.

Участники разберут следующие темы:

  • определение возможностей и сроков внедрения ИИ в бизнес;
  • создание дорожной карты;
  • составление требований к специалистам;
  • управление IT-проектом;
  • презентация решения;
  • работа в команде и другие.

Преподаватели курса:

  • Никита Спирин, основатель и генеральный директор Neuroinfra;
  • Фрэнсис Хауген, владелец продукта и дата-сайентист в Facebook;
  • Марк Шмулевич, операционный директор компании Taiger;
  • Павел Дмитриев, вице-президент по Data Science в Outreach;
  • Радослав Нейчев, преподаватель по специальности «Машинное обучение» в МФТИ и Harbour.Space University;
  • Анастасия Янина, исследователь в Samsung;
  • Евгений Нижибицкий, дата-сайентист в компаниях Neuroinfra и X5;
  • Владимир Черных, дата-сайентист в Neuroinfra;
  • Герман Новиков, дата-сайентист в Neuroinfra.

Узнать подробности и записаться на онлайн-курс можно на сайте.

Фото на обложке: REDPIXEL.PL/Shutterstock

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