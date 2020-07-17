«Нетология» запустила курс по искусственному интеллекту для бизнеса

20 июля начнется онлайн-интенсив от «Нетологии» и компании Neuroinfra под названием «Трансформация бизнеса: внедрение искусственного интеллекта». Он предназначен для предпринимателей и IT-руководителей, которые хотят развивать бизнес с помощью новых технологий.

Курс длится шесть недель — последнее занятие состоится 14 сентября. Организаторы проводят отбор участников, чтобы они имели одинаковый уровень знаний, но разный опыт — по их мнению, так студенты будут получать больше пользы от процесса обучения. Их ждут интенсивы, вебинары и практические задания. Также предприниматели и руководители создадут собственный проект с помощью персонального ментора — эксперта по Data Science.

Участники разберут следующие темы:

определение возможностей и сроков внедрения ИИ в бизнес;

создание дорожной карты;

составление требований к специалистам;

управление IT-проектом;

презентация решения;

работа в команде и другие.

Преподаватели курса:

Никита Спирин, основатель и генеральный директор Neuroinfra;

Фрэнсис Хауген, владелец продукта и дата-сайентист в Facebook;

Марк Шмулевич, операционный директор компании Taiger;

Павел Дмитриев, вице-президент по Data Science в Outreach;

Радослав Нейчев, преподаватель по специальности «Машинное обучение» в МФТИ и Harbour.Space University;

Анастасия Янина, исследователь в Samsung;

Евгений Нижибицкий, дата-сайентист в компаниях Neuroinfra и X5;

Владимир Черных, дата-сайентист в Neuroinfra;

Герман Новиков, дата-сайентист в Neuroinfra.





Узнать подробности и записаться на онлайн-курс можно на сайте.

Фото на обложке: REDPIXEL.PL/Shutterstock