Ссылка дня: бесплатная база данных по русскоязычным материалам об ИИ

Специалисты сервиса для масштабирования продаж на Wildberries с помощью технологий искусственного интеллекта Mamod AI создали бесплатную базу данных по русскоязычным материалам об ИИ. В ней собраны статьи, видеоролики, новостные заметки — для удобства поиска есть несколько вариантов сортировки.

Материалы в базе можно отсортировать по заголовкам, формату документ, категории, сценария использования ИИ, году публикации, домену, количеству обратных ссылок.

Создатели базы считают, что она может быть полезна владельцам бизнеса, маркетологам, журналистам, аналитикам, консалтинговым компаниям. Сценариями применения базы могут быть рыночный анализ, конкурентная аналитика, мониторинг упоминаний, понимание состояния рынка, срез рыночных сегментов и другое.

База будет обновляться один раз в две недели. Самые популярные материалы планируют обрабатывать с помощью GPT-4 для создания саммари.

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