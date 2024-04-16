Ссылка дня: бесплатная база данных по русскоязычным материалам об ИИ

Специалисты сервиса для масштабирования продаж на Wildberries с помощью технологий искусственного интеллекта Mamod AI создали бесплатную базу данных по русскоязычным материалам об ИИ. В ней собраны статьи, видеоролики, новостные заметки — для удобства поиска есть несколько вариантов сортировки.
Материалы в базе можно отсортировать по заголовкам, формату документ, категории, сценария использования ИИ, году публикации, домену, количеству обратных ссылок.
Создатели базы считают, что она может быть полезна владельцам бизнеса, маркетологам, журналистам, аналитикам, консалтинговым компаниям. Сценариями применения базы могут быть рыночный анализ, конкурентная аналитика, мониторинг упоминаний, понимание состояния рынка, срез рыночных сегментов и другое.
База будет обновляться один раз в две недели. Самые популярные материалы планируют обрабатывать с помощью GPT-4 для создания саммари.
Фото на обложке: ALL TEXTURES /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Как мини-приложения «ВКонтакте» помогают бизнесу увеличивать продажи и растить лояльность
- 2 8 главных ошибок при продвижении сообщества «ВКонтакте»
- 3 20 направлений интернет-маркетинга, которые стоит использовать осенью 2023
- 4 Метрики в брендинговом агентстве: как построить и отладить все механизмы
- 5 Привлекаем аудиторию в приложение: платные и бесплатные источники установок
ВОЗМОЖНОСТИ
20 апреля 2024
21 апреля 2024
21 апреля 2024