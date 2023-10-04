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80% инвестиций в области ИИ получают стартапы с основателями-мужчинами — исследование

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

80% всех инвестиций в области искусственного интеллекта получают стартапы с основателями-мужчинами, показало исследование британских ученых. Также «женские» стартапы привлекают в шесть раз меньше инвестиций в расчете на одну сделку, а фонды, которые инвестируют в ИИ-стартапы, состоят преимущественно из мужчин.

80% инвестиций в области ИИ получают стартапы с основателями-мужчинами — исследование

Британский института имени Алана Тьюринга провел исследование, по итогам которого выявил существенное гендерное неравенство в области венчурных инвестиций в сфере развития искусственного интеллекта. Результаты исследования опубликованы на сайте института.

Институт изучил данные по инвестициям в ИИ за период с 2012 по 2022 год. Выяснилось, что 80% венчурных инвестиций в области ИИ привлекли стартапы, основатели которых – исключительно мужчины. Стартапы, в которых основателями являются только женщины, привлекли всего 0,3% от общего объема венчурных инвестиций в ИИ-области.

Также в исследовании говорится, что сумма инвестиций в расчете на одну сделку у стартапов с основателями-женщинами в шесть раз меньше, чем у стартапов с основателями-мужчинами – £1,3 млн против £8,6 млн.

Кроме того, только 5% фондов, которые инвестировали в ИИ-стартапы, состоят из мужчин и женщин. В большинстве случаев такими фондами управляют исключительно мужчины, резюмировали ученые.

Фото на обложке: Gorodenkoff / Shutterstock

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