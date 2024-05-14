67% российских eCommerce-компаний используют в работе генеративный ИИ. Половина представителей отрасли инвестируют в IT и ИИ до 5% бюджета — в два раза больше, чем в традиционном ритейле, показало исследование.
67% представителей рынка электронной коммерции (eCommerce) используют в работе технологии генеративного искусственного интеллекта, в то время как на рынке традиционного ритейла эта доля не превышает 10%. Об этом говорится в исследовании компании «Яков и партнеры».
По уровню инвестиций в ИИ eCommerce-рынок также обгоняет традиционный ритейл — если представители отрасли электронной коммерции готовы выделять на эту статью до 5% своего бюджета, то ритейлеры ограничиваются максимум 2%.
В отличие от других отраслей, представители торговли меньше озабочены рисками от использования ИИ.
«Половина компаний интернет-торговли не видят рисков вообще, а половина обеспокоена исключительно вопросами кибербезопасности», – отметили авторы исследования.
Опрос для исследования проводился среди более ста CTO (технических директоров) компаний России из 15 отраслей. Среди респондентов представлены 90% крупнейших ритейлеров страны и 60% рынка интернет-торговли.
Фото на обложке: Deemerwha studio /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Лекарства вошли в топ-5 популярных трат современной молодежи
- 2 Люди продолжат уходить, если не внедрить эти пять принципов в HR-политику
- 3 «Robotник» копирайтера: какие задачи можно доверить ChatGPT, а что лучше сделать самому
- 4 Компания исследовала 2500 человек, чтобы изучить выгорание — и вот ее выводы
- 5 Медцентры теряют 30% обращений — почему так происходит и как с этим работать
ВОЗМОЖНОСТИ
15 мая 2024
15 мая 2024
17 мая 2024
17 мая 2024
18 мая 2024