67% российских eCommerce-компаний используют в работе генеративный ИИ. Половина представителей отрасли инвестируют в IT и ИИ до 5% бюджета — в два раза больше, чем в традиционном ритейле, показало исследование.

67% представителей рынка электронной коммерции (eCommerce) используют в работе технологии генеративного искусственного интеллекта, в то время как на рынке традиционного ритейла эта доля не превышает 10%. Об этом говорится в исследовании компании «Яков и партнеры».

По уровню инвестиций в ИИ eCommerce-рынок также обгоняет традиционный ритейл — если представители отрасли электронной коммерции готовы выделять на эту статью до 5% своего бюджета, то ритейлеры ограничиваются максимум 2%.

В отличие от других отраслей, представители торговли меньше озабочены рисками от использования ИИ.

«Половина компаний интернет-торговли не видят рисков вообще, а половина обеспокоена исключительно вопросами кибербезопасности», – отметили авторы исследования.

Опрос для исследования проводился среди более ста CTO (технических директоров) компаний России из 15 отраслей. Среди респондентов представлены 90% крупнейших ритейлеров страны и 60% рынка интернет-торговли.

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