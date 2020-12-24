Российские ИИ-разработчики разделили 20 млн рублей для создания решений-помощников учителям

7 российских команд стали победителями специальных номинаций технологического конкурса «Up Great Про//чтение». Он направлен на создание ИИ-ассистента, способного помогать учителям выявлять различные ошибки в сочинениях школьников. Команды-победители разделили призовой фонд в 20 млн рублей. Об этом Rusbase сообщили организаторы конкурса.

Целью конкурса является создания ИИ-решения, способного помогать учителям выявлять логические, фактические, стилистические и другие смысловые ошибки в сочинениях школьников по русскому языку, литературе, истории, обществознанию и английскому языку.

На данный момент завершился певрый цикл испытаний. В нем приняли участие более 180 команд разработчиков. По результатам квалификации до испытаний были допущены 11 команд, показавших эффективные решения. Их ИИ-ассистенты проверили по 500 эссе и сочинений ЕГЭ на русском языке и столько же — на английском. Автоматизированная платформа сопоставила тексты, проверенные ИИ-ассистентами и реальными педагогами, и выявила наиболее качественные решения.

Победители номинации «Грамматика» для текстов на русском языке:

«Ракета» (разработчики из МФТИ и МГУ им. Ломоносова) — первое место, 7 млн рублей;

«Антиплагиат» (разработчики «Антиплагиат») — второе место;

Chemist (разработчики из МФТИ) — третье место, 2 млн рублей;

NugumanovTeam (разработчики из Уфы) — четвертое место, 1 млн рублей.

Победители номинации «Грамматика.ENG» для текстов на английском языке:

«НейроЧтение» (разработчики DeepPavlov) — первое место, 7 млн рублей;

«Антиплагиат» (разработчики «Антиплагиат») — второе место, 2 млн рублей;

«Наносемантика» (разработчики «Нейросети Ашманова» и сервиса ОРФО) — третье место, 1 млн рублей.

Отмечается, что команда «Антиплагиат» заняла второе место в обеих номинациях. Но, по правилам конкурса, она могла претендовать на призовой фонд только в одной из них. По решению команды денежный приз был вручен в номинации «Грамматика.ENG».

В ходе анализа текстов на русском языке лучший промежуточный результат показала команда «Антиплагиат». Уровень точности ее решения составил 57,8%. Для английского языка наиболее качественный продукт продемонстрировала команда «НейроЧтение», уровень точности — 84,5%.

«Мы очень рады, что удалось создать лучшую систему для проверки эссе на английском ... В этом нам помогла наша библиотека DeepPavlov ... Высокая скорость обработки сочинения — всего 5-6 секунд — подтвердила, что библиотека готова работать с большими объемами данных», — отмечает представитель команды «НейроЧтение» Михаил Бурцев.

Поясняется, что на данном этапе предложенные ИИ-ассистенты наиболее успешно справились с выявлением лексических, грамматических и речевых ошибок. Сложности возникают при определении логических ошибок.

Так, в рамках основной задачи конкурса пока ни одна команда не достигла результата, соответствующего уровню педагогов. Поэтому участники смогут вновь побороться за призовой фонд конкурса в размере 200 млн рублей на испытаниях второго цикла. Они запланированы на весну 2021 года. По заявлению организаторов, с отобранными решениями будут запущены пилотные проекты в ряде школ в разных регионах России.

«Результаты испытаний показали, что задача по созданию ИИ-ассистента, способного выявлять все типы смысловых ошибок в текстах, вполне решаема на базе существующих технологий», — комментирует глава оргкомитета конкурса Юрий Молодых.

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