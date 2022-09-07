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ВТБ начал использовать ИИ для борьбы с мошенниками

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Российские банки начали бороться с кредитными мошенниками с помощью искусственного интеллекта. Об этом «Известиям» сообщил заместитель президента — председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

ВТБ начал использовать ИИ для борьбы с мошенниками

В банке в кредитный скоринг добавят оценку востребованности займа клиентом для борьбы с кредитными мошенниками. Система будет отслеживать предполагаемое участие злоумышленников от подачи заявки до получения денежных средств.

По словам представителя банка, в скоринг добавят детали, которые помогут отбирать заявки, оставленные под воздействием мошенников. Банк с помощью «базы знаний» из нескольких источников будет выявлять отклонения от стандартного поведения заемщика.

Подозрительные заявки будут отправлять на дополнительное изучение, чтобы предотвратить кражу средств и остановить мошенническую схему.

Зампред ВТБ подчеркнул, что благодаря новым деталям можно дополнительно защищать минимум 2 млрд рублей клиентских средств ежегодно.

Фото на обложке: fizkes / Shutterstock

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