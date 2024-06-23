AI-функция Circle для поиска в Android сможет искать клипы и музыку

Функции основаны на искусственном интеллекте и упрощают выполнение повседневных задач. Одной из изюминок Galaxy AI станет Google Circle для поиска, она доступна и на устройствах Pixel.

С помощью нее пользователи смогут собирать информацию о чем-либо на экране, просто обводя это окружностью. По новым отчетам, Google работает над улучшением функции Circle для поиска с возможностью идентификации песен и популярных аудиоклипов.

Инсайдер обнаружил ее при удалении APK, об этом пишет gizmochina.com. Последняя бета-версия приложения Google, которая упрощает поиск Circle на устройствах Android, имеет строку кода, ссылающуюся на новую кнопку поиска аудио.

Некоторым уже удалось активировать пользовательский интерфейс для этой новой кнопки, которая выглядит как музыкальная нота. Она появляется рядом с существующей иконкой для перевода текста на экран.

Сейчас она не работает и Google не предоставил никаких официальных объяснений относительно ее назначения. Но, судя по значку аудио заметки, предполагается, что ее нажатие позволить Circle для поиска использовать микрофон телефона, чтобы анализировать окружающие звуки.

Если он «найдет» песню или хорошо известный клип, функция сообщит об этом. Также возможно, что Circle для поиска может позволить пользователям напевать песню для идентификации. Так или иначе — это упростит идентификацию песни и поиск информации на устройствах Android. Кстати, до конца 2024 года сервис станет доступен на 200 миллионах устройств.

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Фото на обложке: PhotoMIX-Company / https://pixabay.com