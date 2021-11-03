Применение искусственного интеллекта позитивно сказалось на культуре внутри компании – исследование

Применение технологий искусственного интеллекта позитивно сказалось на культуре внутри компании. Большинство представителей бизнеса считают, что ИИ позволяет поднять моральный дух, а также благоприятно отражается на взаимодействии сотрудников друг с другом.

Исследование провели MIT Sloan Management Review и Boston Consulting Group (BCG). В нем приняли участие 2197 менеджеров компаний из 106 стран и 28 отраслей.

62% опрошенных отметили, что после внедрения технологий искусственного интеллекта конкурентность компании повысилась. Более половины заявили о повышении эффективности своей работы, при этом 79% из них считают, что ИИ позволяет поднять моральный дух, а 78% – что люди стали лучше взаимодействовать друг с другом.

«Все те страхи перед ИИ, которые люди испытывали в последние годы, оказались во многом преувеличенными. Как говорится, у страха глаза велики, а по сути, мы наблюдаем уникальный феномен. Как показало наше исследование, сотрудники компаний, которые успешно внедрили технологию в свою повседневную работу, утверждают, что их компании стали более человечными», – отметил управляющий директор и партнер BCG, руководитель BCG GAMMA в Москве Александр Лещинер.

Исследование показало, что получение финансовой выгоды и внедрение технологий искусственного интеллекта взаимосвязаны. Однако пока внедрение ИИ приносит значительные финансовые результаты далеко не всем, отметили авторы исследования – заметную финансовую выгоду от инициатив по внедрению ИИ смогли получить лишь 11% опрошенных.

Как показал опрос, почти половина опрошенных считает, что недоверие к ИИ вызвано недостаточным пониманием этой технологии (49%) или нехваткой обучения (46%). Среди других причин, стоящих на пути повышения доверия к технологии, респонденты также выделили некачественные данные (31%), несоответствие ожиданиям (20%) и неправильные решения (14%), рассказали авторы исследования.

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