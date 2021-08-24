Фонд содействия инновациям профинансирует проекты в сфере искусственного интеллекта

Фонд содействия инновациям запустил грантовый конкурс, по итогам которого профинансирует проекты в сфере искусственного интеллекта на сумму до 4 млн рублей. В конкурсе «СТАРТ-ИИ-1» могут участвовать как физические, так и юридические лица.
О начале приема заявок на конкурс сообщается на сайте Фонда содействия инновациям (ФСИ).
Организаторов интересуют проекты в сферах:
- компьютерное зрение;
- обработка естественного языка;
- распознавание и синтез речи;
- интеллектуальные системы поддержки принятия решений;
- перспективные методы искусственного интеллекта.
«В рамках конкурса будут поддержаны только технологические решения, позволяющие имитировать когнитивные функции человека (включая самообучение и поиск решений без заранее заданного алгоритма) и получать при выполнении конкретных задач результаты, сопоставимые, как минимум, с результатами интеллектуальной деятельности человека», – говорится в сообщении ФСИ.
По итогам конкурса ФСИ даст гранты в размере до 4 млн рублей. От участников потребуется в течение 12 месяцев со дня получения гранта завершить научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, создать и оформить интеллектуальную собственность на проект.
Заявку на конкурс можно подать до 18 октября на сайте.
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