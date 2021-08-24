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Фонд содействия инновациям профинансирует проекты в сфере искусственного интеллекта

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Фонд содействия инновациям запустил грантовый конкурс, по итогам которого профинансирует проекты в сфере искусственного интеллекта на сумму до 4 млн рублей. В конкурсе «СТАРТ-ИИ-1» могут участвовать как физические, так и юридические лица.

Фонд содействия инновациям профинансирует проекты в сфере искусственного интеллекта

О начале приема заявок на конкурс сообщается на сайте Фонда содействия инновациям (ФСИ).

Организаторов интересуют проекты в сферах:

  • компьютерное зрение;
  • обработка естественного языка;
  • распознавание и синтез речи;
  • интеллектуальные системы поддержки принятия решений;
  • перспективные методы искусственного интеллекта.

«В рамках конкурса будут поддержаны только технологические решения, позволяющие имитировать когнитивные функции человека (включая самообучение и поиск решений без заранее заданного алгоритма) и получать при выполнении конкретных задач результаты, сопоставимые, как минимум, с результатами интеллектуальной деятельности человека», – говорится в сообщении ФСИ.

По итогам конкурса ФСИ даст гранты в размере до 4 млн рублей. От участников потребуется в течение 12 месяцев со дня получения гранта завершить научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, создать и оформить интеллектуальную собственность на проект. 

Заявку на конкурс можно подать до 18 октября на сайте.

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Фото: Shutterstock.com

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