В Нижнем Новгороде пройдет хакатон по искусственному интеллекту

Евгения Хрисанфова
18-20 июня в рамках федерального проекта состоится первый хакатон по искусственному интеллекту из серии мероприятий. Всего в России пройдет 116 хакатонов и 85 тематических лекций. Подать заявку можно до 16 июня.
В Нижнем Новгороде пройдет хакатон по искусственному интеллектуЕвгения Хрисанфова
Победители разделят денежный фонд в 400 тыс. рублей.
Участникам предстоит решить одну задачу: создать алгоритм для оценки образовательных программ, которые готовят специалистов по искусственному интеллекту и сквозным технологиям.
23 июня организаторы наградят победителей. 25 июня участники хакатона и гости смогут послушать лекции об искусственном интеллекте на конференции ЦИПР.
Подробности и регистрация — на сайте.
Фото на обложке: hessyz / Shutterstock
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