18-20 июня в рамках федерального проекта состоится первый хакатон по искусственному интеллекту из серии мероприятий. Всего в России пройдет 116 хакатонов и 85 тематических лекций. Подать заявку можно до 16 июня.

В Нижнем Новгороде пройдет хакатон по искусственному интеллекту