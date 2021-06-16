Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости
Новости от партнеров

В Нижнем Новгороде пройдет хакатон по искусственному интеллекту

Новости
Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

18-20 июня в рамках федерального проекта состоится первый хакатон по искусственному интеллекту из серии мероприятий. Всего в России пройдет 116 хакатонов и 85 тематических лекций. Подать заявку можно до 16 июня.

В Нижнем Новгороде пройдет хакатон по искусственному интеллекту

Победители разделят денежный фонд в 400 тыс. рублей.

Участникам предстоит решить одну задачу: создать алгоритм для оценки образовательных программ, которые готовят специалистов по искусственному интеллекту и сквозным технологиям.

23 июня организаторы наградят победителей. 25 июня участники хакатона и гости смогут послушать лекции об искусственном интеллекте на конференции ЦИПР.

Подробности и регистрация — на сайте.

Онлайн-галерея «Цифровые двойники». Угадай, что изображено на картинах.

Фото на обложке: hessyz / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Началась регистрация на форум для стартапов и инвесторов Sevan Startup Summit 2021
  2. 2 «М.Видео» запустила ИИ-помощника «Алену», которая уже обрабатывает 60% обращений
  3. 3 В Москве пройдет дискуссия на тему социальной ответственности бизнеса
  4. 4 Социальных предпринимателей бесплатно научат готовиться к грантовым конкурсам
  5. 5 Как запустить онлайн-школу для благотворительных фондов и привести в нее бизнес

ВОЗМОЖНОСТИ

16 июня 2021

Хакатон по искусственному интеллекту в Нижнем Новгороде

18 июня 2021

Начни иначе

18 июня 2021

Health & Science

Все ВОЗМОЖНОСТИ