Искусственный интеллект помог парализованный женщине «заговорить»

Искусственный интеллект помог парализованной после инсульта женщине «заговорить». Вживленные в мозг чипы в совокупности со специальным прибором преобразовали мозговую активность в слова и мимику – речь женщины синтезировали с тоста, который она произносила на своей свадьбе.

Парализованная после инсульта американка Энн Джонсон смогла «заговорить» с помощью технологий искусственного интеллекта. Об этом рассказала The New York Times.

В мозг женщины были имплантированы электроды, которые в купе со специальным прибором – «цифровым аватаром» – смогли преобразовать мозговую активность в слова и мимику. Аватар произносил слова, поджимал губы, выражал эмоции, в том числе улыбался, уточняет газета.

Система может декодировать до 78 слов в минуту, в то время как человек может произносить до 160 слов в минуту, отмечает The New York Times.

Для синтезирования речи Энн Джонсон ученые использовали запись тоста, который она произносила на своей свадьбе.

Имплант работает на технологии, основанной на предиктивной модели – она может предсказывать следующие слова в предложении. Ученые не отрицают, что система пока работает с неточностями, в частности неверно расшифровывает некоторые слова.

Фото на обложке: The New York Times