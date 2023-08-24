Искусственный интеллект помог парализованный женщине «заговорить»

Искусственный интеллект помог парализованной после инсульта женщине «заговорить». Вживленные в мозг чипы в совокупности со специальным прибором преобразовали мозговую активность в слова и мимику – речь женщины синтезировали с тоста, который она произносила на своей свадьбе.
Парализованная после инсульта американка Энн Джонсон смогла «заговорить» с помощью технологий искусственного интеллекта. Об этом рассказала The New York Times.
В мозг женщины были имплантированы электроды, которые в купе со специальным прибором – «цифровым аватаром» – смогли преобразовать мозговую активность в слова и мимику. Аватар произносил слова, поджимал губы, выражал эмоции, в том числе улыбался, уточняет газета.
Система может декодировать до 78 слов в минуту, в то время как человек может произносить до 160 слов в минуту, отмечает The New York Times.
Для синтезирования речи Энн Джонсон ученые использовали запись тоста, который она произносила на своей свадьбе.
Имплант работает на технологии, основанной на предиктивной модели – она может предсказывать следующие слова в предложении. Ученые не отрицают, что система пока работает с неточностями, в частности неверно расшифровывает некоторые слова.
Фото на обложке: The New York Times
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