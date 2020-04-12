14 апреля состоится вебинар, в ходе которого эксперты обсудят развитие бизнеса в условиях ограниченности ресурсов и информации, а также ответят на вопросы о сложившейся в мире ситуации. Участие бесплатное, но необходимо зарегистрироваться.

Компания AI Hub проведет вебинар для поддержки технологических компаний