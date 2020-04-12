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Компания AI Hub проведет вебинар для поддержки технологических компаний
Новости
Юлиана Трегуб
14 апреля состоится вебинар, в ходе которого эксперты обсудят развитие бизнеса в условиях ограниченности ресурсов и информации, а также ответят на вопросы о сложившейся в мире ситуации. Участие бесплатное, но необходимо зарегистрироваться.
Компания AI Hub проведет вебинар для поддержки технологических компанийЮлиана Трегуб
На вебинаре эксперты расскажут, что такое коронавирус, какие профессии необходимо осваивать, как нужно поддерживать друг друга, а также помогут сгенерировать идеи для бизнеса.
Спикеры мероприятия:
- Аркадий Сандлер, директор центра искусственного интеллекта в МТС, объяснит, что делать предпринимателям в период самоизоляции и как найти идею для новых проектов;
- Дмитрий Кузьмин, управляющий партнер фонда 4BIO Capital Partners, расскажет о коронавирусе и вакцинах против него;
- Мария Беспалова, консультант по продвижению в диджитал, поможет найти инструменты для бизнес-коммуникаций;
- Александр Маслюк, автор Telegram канала WTF_HR, расскажет о мертвых профессиях и навыках, которые необходимо осваивать уже сейчас;
- Лия Мур, американский коуч, ко-фаундер проекта Stay Hungry, поговорит о поддержке и перераспределении ресурсов.
Подробная информация и регистрация доступны на сайте.
Фото на обложке: CatwalkPhotos / Shutterstock
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