Фотобанк Shutterstock начнет продавать сгенерированные нейросетью изображения

Фотобанк Shutterstock вскоре начнет продавать изображения, сгенерированные нейросетью DALL-E 2. Ранее компания высказывалась против этой практики из-за сложностей в установлении авторских прав на такие картинки и возможных юридических проблем с их распространением.
Shutterstock заключил партнерство с разработчиком нейросети DALL-E 2 – компанией Open AI. В ближайшие месяцы в фотобанк встроят сервис, который будет генерировать изображения по текстовому описанию. Картинки смогут покупать пользователи Shutterstock.
На первом этапе встроенный в Shutterstock сервис сможет генерировать только файлы в формате PNG с разрешением 1024х1024.
Open AI уже сотрудничает с Shutterstock – фотобанк предоставляет разработчику нейросети изображения и различные данные для совершенствования DALL-E 2. Shutterstock планируют платить авторам, изображения которых используются для обучения нейросети.
Ранее Shutterstock не разрешал загружать в фотобанк изображения, сгенерированные искусственным интеллектом, поскольку испытывал трудности с установлением авторских прав на них.
Фото на обложке: abd /
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