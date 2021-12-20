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Искусственный интеллект предложили использовать для мониторинга видеоигр

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Главный радиочастотный центр предложил использовать искусственный интеллект для мониторинга контента видеоигр. Технологии должны сократить время на поиск наличия в игре сценариев и сюжетов, которые содержат детскую порнографию, призывы к совершению самоубийств и употреблению наркотиков.

Искусственный интеллект предложили использовать для мониторинга видеоигр

Нейросети могут использоваться как рекомендательный сервис, а решения по каждому признаку нарушения будут приниматься экспертами на основании всех имеющихся данных, сообщил «Коммерсантъ».

Глава Liquid Studio Accenture в России Арсений Кондратьев отметил, что при помощи комбинации нескольких нейросетей анализировать контент возможно, но сложность состоит в том, что для каждой новой игры нужно будет тренировать отдельную сеть, которая будет учиться ее проходить.

При нынешних аппаратных возможностях, скорее всего, это займет месяцы. К тому же, придется задействовать очень много серверов, предположил он.

По данным My.Games, 163,4 млрд рублей составил российский рынок видеоигр в прошлом году. Сейчас перед релизом игры проходят принятые во всем мире фильтры, возрастные маркировки, проверки со стороны PlayStation Store, Steam, AppStore и других платформ. 

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Фото на обложке: Unsplash

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