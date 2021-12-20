Искусственный интеллект предложили использовать для мониторинга видеоигр

Главный радиочастотный центр предложил использовать искусственный интеллект для мониторинга контента видеоигр. Технологии должны сократить время на поиск наличия в игре сценариев и сюжетов, которые содержат детскую порнографию, призывы к совершению самоубийств и употреблению наркотиков.
Нейросети могут использоваться как рекомендательный сервис, а решения по каждому признаку нарушения будут приниматься экспертами на основании всех имеющихся данных, сообщил «Коммерсантъ».
Глава Liquid Studio Accenture в России Арсений Кондратьев отметил, что при помощи комбинации нескольких нейросетей анализировать контент возможно, но сложность состоит в том, что для каждой новой игры нужно будет тренировать отдельную сеть, которая будет учиться ее проходить.
При нынешних аппаратных возможностях, скорее всего, это займет месяцы. К тому же, придется задействовать очень много серверов, предположил он.
По данным My.Games, 163,4 млрд рублей составил российский рынок видеоигр в прошлом году. Сейчас перед релизом игры проходят принятые во всем мире фильтры, возрастные маркировки, проверки со стороны PlayStation Store, Steam, AppStore и других платформ.
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Фото на обложке: Unsplash
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