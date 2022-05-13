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Британская компания обучила искусственный интеллект подбирать строительные материалы

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Компания из Великобритании создала сервис, который подбирает строительные материалы. Искусственный интеллект анализирует загруженные фотографию – смотрит на узоры, цвета и другие опции – и указывает на необходимую вещь.

Британская компания обучила искусственный интеллект подбирать строительные материалы

О разработке британской компании Domus рассказало издание Dezeen. Компания разработала приложение совместно с лондонским стартапом Stylib.

Сервис подбирает нужные пользователю строительные материалы. Пользователю нужно загрузить фотографию в приложение – это могут быть изображения узоров, различных текстур и вещей.

Нейросеть проанализирует снимок и предложит необходимые строительные материалы из каталога компании. Заказать их можно тут же прямо в приложении.

Domus Image Search нацелена на архитекторов и дизайнеров и призвана сократить время на ручной поиск отделочных материалов.

«Архитекторы и дизайнеры всегда ищут вдохновение, когда дело доходит до продуктов, и поиск подходящего может быть долгим процессом», – сказал директор по маркетингу Domus Дэвид Конг.

Фото на обложке: Domus

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