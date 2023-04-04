Ограничение развития ИИ и нейросетей поддержали половина россиян

Введение ограничений на развитие искусственного интеллекта и нейросетей поддержали половина россиян, показал опрос. Значительный прогресс и инвестиции в отрасль могут негативно сказаться на развитии общества и рынке труда.

По данным опроса, 72% россиян считают искусственный интеллект, нейросети и «большие данные» самыми перспективными сферами для карьерного развития. Космическую отрасль и инновации в экологии считают таковыми лишь четверть респондентов.

При этом 22% участников опроса убеждены, что на IT-рынке недостаточно предложений о работе, а каждый пятый уверен, что в IT слишком мало платят.

Половина респондентов (50%) выступает за введение ограничений на развитие искусственного интеллекта и нейросетей, поскольку значительный прогресс в этих сферах может негативно сказаться на развитии общества и рынке труда. В то же время, 85% россиян наблюдают за развитием ИИ и нейросетей, а 72% хотели бы поработать в этих сферах.

Опрос, в котором участвовали 10 тыс. совершеннолетних респондентов из всех регионов России, провели специалисты сервиса «Авито Работа».

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