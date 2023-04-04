Ограничение развития ИИ и нейросетей поддержали половина россиян

Введение ограничений на развитие искусственного интеллекта и нейросетей поддержали половина россиян, показал опрос. Значительный прогресс и инвестиции в отрасль могут негативно сказаться на развитии общества и рынке труда.
По данным опроса, 72% россиян считают искусственный интеллект, нейросети и «большие данные» самыми перспективными сферами для карьерного развития. Космическую отрасль и инновации в экологии считают таковыми лишь четверть респондентов.
При этом 22% участников опроса убеждены, что на IT-рынке недостаточно предложений о работе, а каждый пятый уверен, что в IT слишком мало платят.
Половина респондентов (50%) выступает за введение ограничений на развитие искусственного интеллекта и нейросетей, поскольку значительный прогресс в этих сферах может негативно сказаться на развитии общества и рынке труда. В то же время, 85% россиян наблюдают за развитием ИИ и нейросетей, а 72% хотели бы поработать в этих сферах.
Опрос, в котором участвовали 10 тыс. совершеннолетних респондентов из всех регионов России, провели специалисты сервиса «Авито Работа».
Фото на обложке: everything possible /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 На «Авито Недвижимости» появились отзывы на гостей
- 2 «Авито» проведет круглый стол на тему новых вызовов и возможностей в маркетинге
- 3 Теперь без привычных соцсетей: почему стоит развивать бизнес на Авито
- 4 Продвижение на классифайдах: пять советов новичкам для повышения эффективности
- 5 «Помогаем расти миллионам предприятий по всей стране: как гигантам, так и малышам»
ВОЗМОЖНОСТИ
05 апреля 2023
05 апреля 2023
05 апреля 2023