В федеральных министерствах появятся рабочие группы по внедрению ИИ. Экспертные группы создадут в Минпромторге, Минздраве, Минстрое и Минтрансе – они будут работать над внедрением ИИ-алгоритмов в профильных отраслях.
В четырех федеральных министерствах России будут созданы экспертные группы по внедрению алгоритмов искусственного интеллекта. Такие группы появятся в Минпромторге, Минздраве, Минстрое и Минтрансе, пишут «Ведомости».
Экспертные группы будут сформированы при участии Минцифры и альянса в сфере искусственного интеллекта. Они должны быть созданы до 15 ноября текущего года.
В Минздраве и Минпромторге уточнили, что получили поручение о создание ИИ-групп и уже начали работу по этой части.
Средний уровень внедрения ИИ-технологий в отраслях экономики составляет 20%, сообщил ранее глава кабмина Михаил Мишустин. Наиболее высокий уровень внедрения ИИ наблюдается в финтехе, интернет-коммуникациях и высшем образовании.
Фото на обложке: Vunishka /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 «Яндекс» представил диффузионную нейросеть YandexART для создания изображений и анимации
- 2 Совет Федерации предложил Минцифры создать госплатформу развития ИИ
- 3 «Приходится следить за данными»: как технологии помогают прогнозировать модные тренды
- 4 Как построить бизнес «на данных»: обратите внимание на парсинг
- 5 «В венчурную зиму выживает самый эффективный»
ВОЗМОЖНОСТИ
19 октября 2023
20 октября 2023
20 октября 2023