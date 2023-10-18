В федеральных министерствах появятся рабочие группы по внедрению ИИ

В федеральных министерствах появятся рабочие группы по внедрению ИИ. Экспертные группы создадут в Минпромторге, Минздраве, Минстрое и Минтрансе – они будут работать над внедрением ИИ-алгоритмов в профильных отраслях.

В четырех федеральных министерствах России будут созданы экспертные группы по внедрению алгоритмов искусственного интеллекта. Такие группы появятся в Минпромторге, Минздраве, Минстрое и Минтрансе, пишут «Ведомости».

Экспертные группы будут сформированы при участии Минцифры и альянса в сфере искусственного интеллекта. Они должны быть созданы до 15 ноября текущего года.

В Минздраве и Минпромторге уточнили, что получили поручение о создание ИИ-групп и уже начали работу по этой части.

Средний уровень внедрения ИИ-технологий в отраслях экономики составляет 20%, сообщил ранее глава кабмина Михаил Мишустин. Наиболее высокий уровень внедрения ИИ наблюдается в финтехе, интернет-коммуникациях и высшем образовании.

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