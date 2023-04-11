Бывший глава SberDevices запустил FashionTech-стартап для ИИ-подбора гардероба

Бывший глава SberDevices и руководитель разработки умной колонки «Яндекса» Константин Круглов запустил FashionTech-стартап для подбора гардероба с помощью искусственного интеллекта. ИИ-стилист работает на генеративной модели собственной разработки FashionGPT.
О новом проекте Константин Круглов рассказал на своей странице в социальной сети.
По описанию с сайта стартапа, Aiuta является персональным ИИ-стилистом нового поколения. Сервис помогает подобрать гардероб с помощью технологий искусственного интеллекта – показать, как может выглядеть пользовать в той или иной одежде.
Сервис работает на генеративной модели собственной разработки FashionGPT. Круглов уточнил, что Aiuta обучена на тысячах модных образов, результат проверен командой профессиональных стилистов. Основные функции Aiuta бесплатные.
На ресурсе размещены ссылки для обратной связи по предложениям о работе и сотрудничеству. Также на сайте указано, что стартап зарегистрирован в штате Делавер.
Фото на обложке: Golubovy /
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