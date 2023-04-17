Сгенерированная нейросетью картинка победила на международном конкурсе фотографии

Фотограф из Германии вызвал волну негатива в сети, выдвинув сгенерированное нейросетью изображение на престижный конкурс Sony World Photography Awards. По результатам голосования жюри работа заняла первое место и была номинирована на денежный приз.

Победитель престижной премии в области фотографии Sony World Photography Awards отказался от своего приза в $5000 сразу после того, как были объявлены победители конкурса. Автор снимка признался, что его работа на самом деле была сгенерирована нейросетью DALL-E.

Работа фотографа с 30-летним стажем Бориса Эльдагсена под названием «Псевдомнезия: электрик» победила в специальной категории «Креатив», выделенной под экспериментальные и необычные снимки. По словам автора, он использовал этот снимок, чтобы проверить конкурс и начать открытую дискуссию о будущем фотографии как ремесла.

Тот самый снимок берлинского фотографа, сгенерированный нейросетью / Eldagsen.com

Представители премии сообщили BBC News, что Эльдагсен ввел их в заблуждение относительно масштабов использования искусственного интеллекта при работе над снимком. «После нашей переписки с Борисом и предоставленных им гарантий, мы посчитали, что его работа соответствует критериям этой категории, и поддержали его участие», — оправдываются отвечавшие за отбор снимков организаторы.

В свою очередь фотограф поблагодарил судей за то, что они «выбрали его изображение и сделали этот момент историческим», но от приза отказался. «Сгенерированные изображения и фотографии не должны конкурировать друг с другом в рамках одной премии. Это разные вещи», — отметил Эльдагсен.

Фото на обложке: Eldagsen.com