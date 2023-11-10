Стартап выходцев из Apple представил нательный гаджет AI Pin с ИИ-помощником

Американский стартап Humane выходцев из Apple представил нательный гаджет-брошь AI Pin с ИИ-ассистентом. Он оснащен микрофоном, камерой и датчиками, но не имеет дисплея – проекцию с информацией он выводит на ладонь пользователя. Гаджет управляется голосом или жестами, продажи начнутся 16 ноября по цене от $699.
Стартап, который основали бывшие сотрудники Apple, анонсировал начало продаж AI Pin. Это нательный гаджет в виде броши, представляющий собой персонального ассистента с ИИ-функциями. AI Pin можно прикрепить на одежду или зафиксировать с помощью магнита.
Гаджет оснащен микрофоном, камерой и датчиками глубины и движения. У AI Pin нет дисплея – всю информацию он транслирует через проектор на ладонь пользователя. Управлять устройством можно голосом или жестами.
«Железное» оснащение гаджета состоит из восьмиядерного процессора Qualcomm Snapdragon, 4 ГБ оперативной и 32 Гб физической памяти, поддержки LTE, 3G, Wi-Fi, Bluetooth, GPS. Камера имеет разрешение 13 Мп.
Предзаказ AI Pin будет открыт 16 ноября на сайте проекта. Гаджет продается по цене от $699.
Стартап Humane в 2017 году основали Беттани Бонжорно и Имран Чаудри – бывший директор Apple по дизайну. По данным Crunchbase, общий объем привлеченных стартапом инвестиций составляет $230 млн.
Фото: Humane
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