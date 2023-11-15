ИИ впервые предсказал погоду точнее метеорологов

Искусственный интеллект впервые предсказал погоду точнее метеорологов, использующих традиционные научные подходы. К такому успеху пришла нейросеть GraphCast от DeepMind. Особенно точно ей удалось спрогнозировать экстремальные погодные явления.

Нейросеть GrapCast от Google DeepMind предсказала погоду точнее традиционных научных расчетов метеорологов. Это первый случай, когда ИИ в этом вопросе сработал лучше человека, отмечается в научном журнале Science.

GraphCast смогла сделать более точный прогноз по 90% из 1380 параметрам погодных условий, в том числе направлению ветра, атмосферному давлению, температуре воздуха. Особенно хорошо нейросеть справилась с предсказанием экстремальных погодных явлений, говорится в исследовании.

В интервью газете Financial Times координатор Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды Мэтью Чантри заявил, что искусственный интеллект оказался в тысячу раз эффективнее традиционных методов предсказания погоды в вопросе энергопотребления.

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