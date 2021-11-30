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Искусственный интеллект придет на помощь российским силовикам в борьбе с массовыми беспорядками

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

К борьбе с массовыми беспорядками в России привлекут искусственный интеллект. Специальный софт, разработку которого доверили структуре «Ростеха», будет предсказывать поведение толпы и помогать силовикам в принятии решений. Программа должна быть готова к 2022 году.

Искусственный интеллект придет на помощь российским силовикам в борьбе с массовыми беспорядками

О разработке российской программы для помощи в борьбе с массовыми беспорядками пишет «Коммерсант». Разработкой софта займется структура «Ростеха».

Предполагается, что программа будет при помощи технологий искусственного интеллекта анализировать сообщения в социальных сетях, а также видео с уличных камер наблюдения и таким образом предсказывать планируемые массовые беспорядки, что даст силовикам возможность подготовиться к ним.   

Также система будет анализировать поведение толпы на митингах и других несанкционированных мероприятиях и давать силовикам рекомендации по дальнейшим действиям на этих мероприятиях.

Программа будет разработана к 2022 году. Работы по проекту ведутся в рамках проекта МЧС «Безопасный город».

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Фото на обложке: Alexander Chizhenok / Shutterstock

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