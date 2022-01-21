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Искусственный интеллект «оживил» Александра Пушкина и научил его писать современные стихи

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Специалисты по работе с искусственным интеллектом «оживили» Александра Пушкина, научили его сочинять современные стихи и читать их с мимикой поэта.

Искусственный интеллект «оживил» Александра Пушкина и научил его писать современные стихи

Своим достижением в области работы с ИИ поделились в «Тинькофф».

IT-специалисты экосистемы использовали технологию Thara для анимации портрета и воспроизведения мимики Александра Пушкина. С помощью нейросети, которая обучалась на всех произведениях автора, а также на 60 млн четверостиший современных поэтов, Пушкина научили писать стихи на современный лад и читать их.

Чтобы сочинить стихотворение вместе с Пушкиным, нужно написать пару строк или произнести в микрофон. Поэт прочтет их, придумает продолжение и зачитает результат вслух.

Авторы проекта утверждают, что каждое новое стихотворение Пушкина будет уникальным и не повторяющимся. Проверить это можно по ссылке.

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Фото на обложке: yura borson / Shutterstock

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